Оперу показали на судоремонтном заводе

Пять портовых кранов моделей "Кондор", "Альбатрос" и "Кировец" танцуют на судоремонтном заводе Мариуполя. В городе на Донетчине во второй раз состоялся фестиваль современного искусства "Гогольфест". Синхронные движения машин сопровождала музыка композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко.

- Идея гранд-оперы "Неро" родилась молниеносно, - говорит 54-летний Влад Троицкий, режиссер постановки, организатор "Гогольфеста".

- Когда я увидел краны, док, море и этих людей. Неро - с греческого вода. Эллинская культура, море и промышленность - составляющие генетического кода Мариуполя. Без переосмысления этого невозможно будущее города.

После балета кранов зрители переместились в плавучий док длиной 200 м, высотой 15 м.

Здесь танцуют актеры мариупольского кукольного театра, "Театромании", киевского "Даху" и машины-погрузчики. Сюжетная линия как таковая отсутствует. Очищение и возрождение символизируют постепенное затопление дока, во время которого исполнители оказываются на полметра в воде, и поднятие 30-метрового креста в финале.

- Когда кто-то говорит - я такого не видел или я такого не понимаю - это нормально, - продолжает Троицкий. - В современном искусстве заложена определенная провокация, которая сталкивает человека с его точки. Если не сходить с нее - самостоятельно или с помощью искусства, тогда сужается горизонт. Чем наше видение и восприятие уже, тем легче нами манипулировать.

До Мариуполя фестиваль современного искусства "Гогольфест" 10 лет проходил в Киеве. На Донетчину переехал после неудачной попытки организаторов найти общий язык со столичными властями.