Новый фильм Сергея Лозницы противоположен его ленте "Майдан"

Две собаки породы вельштерьер тянут в центре Берлина тележку с красными флагами и портретом Сталина. На груди животных — значки "Новороссия". Это один из эпизодов документального фильма "День победы" украинского режиссера Сергея Лозницы, 53 года.

Ленту показали в программе "Форум" Берлинского кинофестиваля.

Действие происходит 9 мая 2017 года в советском мемориальном комплексе на территории Трептов-парка в столице Германии.

— Для европейцев День Победы над нацизмом — 8 мая, — говорит кинокритик Дмитрий Десятерик, 54 года. — Выходцы из бывшего СССР возле памятника воинам Советской Армии в Трептов-парке собираются на следующий день. Камера фиксирует участников празднования. Это московские байкеры "Ночные волки" в кожанках с георгиевскими лентами, российские туристы в футболках с портретами Путина, колоритные выходцы из других советских республик, немецкие левые, малыши в форме пехотинцев Великой отечественной. На экране происходит какой-то дикий варварский карнавал. Там перемешано все. Пары весело танцуют вальсы под траурные песни. Люди складывают цветы на алтарь. Это действо напоминает дохристианские культы с массовыми принесениями жертв. Только вместо языческого бога — вера в великую победу. О ее причинах, последствиях, реальных масштабах жертв Второй мировой эти люди ничего не знают. И, судя по всему, знать не хотят. Действо такое массовое, потому что в только в Берлине живут больше 200 тысяч русскоязычных. И у многих из них есть сантименты по Дню Победы. Я знаю одну даму, которая ходила в тот парк на 9 мая. Причем она антисталинских и антипутинских убеждений. Этот день важен для многих. В частности, и для тех, кто нынешнюю политику России не поддерживает. В фильме есть кадры, когда мужчина с георгиевской лентой фотографируется с сине-желтым флагом. И никакого разрыва шаблона нет.

"День победы" по форме похож на одну из предыдущих работ режиссера — "Майдан". Хотя фильмы диаметрально противоположны. В "Майдане" Лозница показывает, как восставший народ сам пишет свою историю. В "День победы" он показывает, как люди всячески избегают правды. Фальсифицируют историю, подменивают ее идеологией, пропагандой и пустыми ритуалами.

На премьеру своей ленты Сергей Лозница приехать не смог. В Кривом Роге на Днепропетровщине снимает игровой фильм "Донбасс" о вооруженном конфликте на востоке Украины.