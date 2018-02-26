Новый фильм Сергея Лозницы противоположен его ленте "Майдан"

 
Ексклюзивы
1/5
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
Просмотров: 1494
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 9990
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
Экономист объяснил закрытие ЕС приграничных проектов в Украине
1 Просмотров: 846
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
Ни войны, ни мира - эксперты оценили закон о возвращении Донбасса
4 Просмотров: 3303
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
Власть предала идеалы Майдана - Дацюк
5 Просмотров: 1539
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
"Сказал преподавателю, что у меня порок сердца" - актер Олег Телятник
Просмотров: 648
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Марш без Саакашвили и разгром Сбербанка - один день из политической жизни столицы
Просмотров: 8037
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Шествие драконов и лазерное шоу: во Львове отметили китайский Новый год
Просмотров: 2592
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
"Для них это катастрофа"- эксперт рассказал, как наказывать коррупционеров
Просмотров: 3789
Историк опроверг заявление премьера Польши про "антисемита Хмельницкого"
Историк опроверг заявление премьера Польши про "антисемита Хмельницкого"
2 Просмотров: 2943
Фото
Все фото
3
5
2
2
2
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
&quot;Великие художники вынуждены пренебрегать чувствами родных людей&quot;
"Великие художники вынуждены пренебрегать чувствами родных людей"
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1476
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 4878
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 360
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
3 Просмотров: 5373
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4230
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 февраля 2018
Просмотров: 495
Звичайні
Водій харківської маршрутки свариться й бурмоче, перераховуючи гроші на кінцевій маршруту з аеропорту. Нас у салоні шестеро. Платимо за проїзд до ...
вторник, 27 февраля 2018 00:30

Новый фильм Сергея Лозницы противоположен его ленте "Майдан"

  Комментировать

Две собаки породы вельштерьер тянут в центре Берлина тележку с красными флагами и портретом Сталина. На груди животных — значки "Новороссия". Это один из эпизодов документального фильма "День победы" украинского режиссера Сергея Лозницы, 53 года.

Ленту показали в программе "Форум" Берлинского кинофестиваля.

Действие происходит 9 мая 2017 года в советском мемориальном комплексе на территории Трептов-парка в столице Германии.

— Для европейцев День Победы над нацизмом — 8 мая, — говорит кинокритик Дмитрий Десятерик, 54 года. — Выходцы из бывшего СССР возле памятника воинам Советской Армии в Трептов-парке собираются на следующий день. Камера фиксирует участников празднования. Это московские байкеры "Ночные волки" в кожанках с георгиевскими лентами, российские туристы в футболках с портретами Путина, колоритные выходцы из других советских республик, немецкие левые, малыши в форме пехотинцев Великой отечественной. На экране происходит какой-то дикий варварский карнавал. Там перемешано все. Пары весело танцуют вальсы под траурные песни. Люди складывают цветы на алтарь. Это действо напоминает дохристианские культы с массовыми принесениями жертв. Только вместо языческого бога — вера в великую победу. О ее причинах, последствиях, реальных масштабах жертв Второй мировой эти люди ничего не знают. И, судя по всему, знать не хотят. Действо такое массовое, потому что в только в Берлине живут больше 200 тысяч русскоязычных. И у многих из них есть сантименты по Дню Победы. Я знаю одну даму, которая ходила в тот парк на 9 мая. Причем она антисталинских и антипутинских убеждений. Этот день важен для многих. В частности, и для тех, кто нынешнюю политику России не поддерживает. В фильме есть кадры, когда мужчина с георгиевской лентой фотографируется с сине-желтым флагом. И никакого разрыва шаблона нет.

"День победы" по форме похож на одну из предыдущих работ режиссера — "Майдан". Хотя фильмы диаметрально противоположны. В "Майдане" Лозница показывает, как восставший народ сам пишет свою историю. В "День победы" он показывает, как люди всячески избегают правды. Фальсифицируют историю, подменивают ее идеологией, пропагандой и пустыми ритуалами.

На премьеру своей ленты Сергей Лозница приехать не смог. В Кривом Роге на Днепропетровщине снимает игровой фильм "Донбасс" о вооруженном конфликте на востоке Украины.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новый фильм Сергея Лозницы противоположен его ленте "Майдан"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

В Бабьем Яру расстреляли украинских националистов

"По-хорошему завидую украинцам": кем был Борис Немцов в глазах близких

Пизанскую башню реставрировали по ночам

Самое читаемое
Жители Донецка показали будни оккупированного города
Жители Донецка показали будни оккупированного города
20
 4 Просмотров: 113240
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
Фотограф показывает красоту и сексуальность украинских девушек
12
 1 Просмотров: 85849
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
Проект Керченского моста утвердил Адольф Гитлер - показали впечатляющие фото
9
 4 Просмотров: 58026
В сеть выложили фото разрушенного донецкого вокзала
В сеть выложили фото разрушенного донецкого вокзала
8
 4 Просмотров: 41258
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
Соблазнительная модель на пенсии поразила сеть своими прелестями
10
 Просмотров: 38074
Больше всего комментируют
30
Кремль не справится с Крымом - Кравчук
13
Британский министр рассказал, когда Путин принял решение оккупировать Крым
11
Выборы в России: полицейские пишут на заборах фамилию "Путин"
9
Показали фото погибших на Донбассе снайпера "Деда" и разведчика Сербина
5
Пушечное мясо: в частной армии "Вагнера" служит группа украинцев
Голосов: 1609
Голосование Кто выиграет УПЛ 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть