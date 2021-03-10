13 марта в киевском Дворце спорта выступит российская группа "Кино". На сцене появятся в классическом составе. В основе выступления - оцифрованный из оригинальных записей голос Виктора Цоя. Он погиб в 1990-ом.

Шоу будет сопровождать видеоряд из графики, анимации, архивных съемок.

- В Киеве многие ностальгируют по СССР. Поэтому концерт "Кино" - это диверсия, - говорит медиаэксперт Алексей Ковжун, 55 лет.

- К сожалению, эта группа работает на российский империализм. "Кино" было и является феноменом для нескольких поколений на постсоветском пространстве. Потому что Цой - талант, его песни отзываются в сердце каждого, независимо от возраста. У меня есть несколько его пластинок. Слушаю их редко, но люблю.

Украинцы понимают, что россияне нас невидимыми нитями тянут назад?

- И музыка в этом играет важную роль. Потому что затрагивает эмоции. Когда москали в середине 1990-х начали проект "Старые песни о главном", всем нравилось. А я говорил, что это начало восстановления совка.

Когда песню советской эстрады играет современный кумир, она примиряет людей с прошлым. Опыт жизни в СССР не переосмысливается критично, а на него наносится розовая краска ностальгии. А ностальгия - это зло. Мешает двигаться дальше, меняться. Напоминает, что золотой век на самом деле уже был, а будущее страшное и неопределенное.

При СССР русский рок был символом краха тоталитаризма.

- В интеллигентной среде тогда родилась пословица: "Когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят пальцы". При Владимире Щербицком у нас даже Алла Пугачева считалась вольнодумцем.

В Украине был двойной гнет. Выживали худшие. Кроме притеснения от Москвы, еще был сумасшедший страх людей, который оборачивался яростью друг к другу. В 1980-е убили Василия Стуса. А в это время в России, конечно под колпаком КГБ, но уже выступали рок-группы и даже какую-то копейку зарабатывали.

Центр принятия решений был не здесь. "Океан Эльзы" и Верка Сердючка вернулись звездами из Москвы. Когда у тебя подавлена, вытоптана, покалечена культурная элита, у тебя нет ориентиров. Ждешь, чтобы кто-то сказал, как одеваться, какую музыку слушать. Когда "Вопли Видоплясова" вернулись после полугодовых гастролей во Франции, все такие: "Ну нифига себе". Потому хиты Олега Скрипки на суржике воспринимали как творчество прикольной деревенщины. А вот Цой поет о "настоящем". Чтобы украинцы так думали, пошло много лет работы НКВД, а затем КГБ.