На Донбассе продолжается партизанская война

- Наконец дали роль жителя Донбасса. Еще и отвечает моим моральным и политическим принципам, - говорит актер Богдан Бенюк, 63 года. Сыграл в драме "Мать апостолов". С 3 декабря лента идет в прокате.

Июль 2014. В Краснодонском районе Луганской области российские наемники сбили украинский траспортный самолет Ан-26. Мать командира экипажа отправляется на Донбасс искать сына или его тело, по сюжету. Главную роль этнографа Софии Павловны из Винницы сыграла Наталья Половинка.

- Мой герой Федор живет на оккупированной территории. Возвращается из Харькова, ездил к детям, - продолжает Бенюк. - Недавно потерял жену. Встречает Софию. Женщина покоряет его народной колыбельной, которую спела в автобусе. Для прикрытия Федор общается на русском, на самом деле - украиноязычный. Ощущает исходящее от нее тепло. Между этими разными людьми возникает связь, даже любовь. Поэтому Федор решает помочь. С ней отстреливается от боевиков, получает ранение. Это поклон героям, которые пропали без вести. На Донбассе до сих пор продолжается партизанская война. Тайно борются за восстановление Украины, а мы их не воспеваем. Поэтому называю этот фильм раной.

София забирает горсть земли с могилы сына. Хотя бы так вернет домой. Это дает надежду на продолжение его дела. Украину будут защищать. Есть символический кадр - аист прилетает к пустому гнезду. Потом улетает. Через некоторое время там будут новые птенцы.

- Это не агитационная лента, где есть разделение на плохих и хороших украинцев. Настоящее зло здесь - русские, - говорит актриса Светлана Осипенко, 52 года. Сыграла мать одного из боевиков.

- Главари сепаратистов сдуру им продались. В Украине есть преступники, но они наши. Сами разберемся. Нельзя, чтобы вмешивался третий.

Моя героиня теряет на войне сына. Хотя считает виновными "майданутых", ее горе ничем не отличается от других матерей. В ленту не вошли сцены, где подробно рассказывает - почему муж держит пленных, почему брат и сын стали наемниками. Режиссер Заза Буадзе не хотел резать фильм. Первая версия длилась три с половиной часа. Надеюсь, что эти истории войдут в сериал. Его трудно продвинуть на телеканалы. Они игнорируют тему войны. Дали установку не напрягать зрителя. Наш президент считает, что "увидел в глазах Путина желание мира". Но военные фильмы нужны ветеранам и близким погибших, потому что остались наедине с болью потери.

Бюджет фильма "Мать апостолов" составляет 21 млн грн.