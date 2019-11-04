На должность главы Госкино претендуют четверо

Четыре человека претендуют на пост председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

- Самая подготовленная к этой работе генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, - говорит режиссер Андрей Дончик, 58 лет. - Имеет опыт и желание заниматься развитием украинского кино. Также возглавить Госкино хочет актер сериалов "Сваты" и "Слуга народа", режиссер телефильма "Моя прекрасная няня" Алексей Кирющенко. Имеет российское гражданство, а в 2015-м получил вид на жительство в Украине. Среди претендентов - владелец студии "Дия фильм" Алексей Пантелеев и генеральный продюсер телеканала "Солнце" Кристина Хлапонина.

- Сегодня у нас такая система, что председатель Госкино - определяющее лицо, но не решающее, - продолжает Дончик. - Есть еще Совет по государственной поддержке кино, эксперты, которые будут выбирать руководителя.

Предыдущий глава агентства Филипп Ильенко пришел в Госкино в 2014 году. Тогда доля украинских фильмов в кинотеатрах составляла менее 2 процентов. Сейчас - более 8. В прокат вышли 110 украинских полнометражных картин. В международных кинофестивалях класса "А" принимали участие 28 лент. Появилось много молодых режиссеров. Надеюсь, что новый глава постарается и сделает наше кино еще лучше.

Временно должность председателя Госкино занимает руководитель юридического отдела агентства Юлия Шевчук. Предыдущий глава Филипп Ильенко написал заявление об отставке 19 сентября 2019-го.