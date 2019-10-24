На Днях украинского кино в Мюнхене были аншлаги

- В третий раз знакомим мюнхенцев с новинками отечественного кино. Большая разница между тем, как мы начинали, и что происходит сейчас, - говорит Андрей Халпахчи, генеральный директор Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Он один из организаторов "Дней украинского кино". - Самое главное, уровень лент вырос. Было приятно, как воспринимали их зрители. На сеансы приходили не только представители украинской диаспоры, но и немцы. Фильмы показывали с субтитрами. Залы были переполнены, и пришлось ставить дополнительные стулья. Зритель голосует билетами. Думаю, можно делать не только дни, но и месяц украинского кино за рубежом. И он будет иметь успех.

В Мюнхене показали драму "Домой". Это полнометражный дебют Наримана Алиева. Крымский татарин Мустафа едет в аннексированный Крым с младшим сыном, чтобы похоронить старшего. Тот погиб на Донбассе, по сюжету. Украина выдвинула "Домой" на "Оскар". Также немецкой публике представили экранизацию романа Сергея Жадана "Ворошиловград" - фильм "Дикое Поле" и кино-адаптации оперетты "Гуцулка Ксеня". В программе также две картины для семейной аудитории. Это сказка "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество" и фантастический фильм Анатолия Матешко о приключениях собаки-супергероя "Фокстер & Макс".

Дни украинского кино состоялись при поддержке Госкино и мецената Людмилы Русалиной.

- Кинематограф - не только искусство. Это возможность популяризировать в мире Украину. Показать, что мы - не только территория, где постоянно взрываются революции или которая экспортирует дешевое сырье. Но и населенное самыми талантливыми людьми государство. Этот потенциал может быть двигателем развития Украины, - говорит Людмила Русалина. Она 15 лет поддерживает отечественный кинематограф.

В этом году партнером Дней украинского кино стал украинский бренд Status.

- Сейчас обсуждаем сотрудничество и участие торговой марки Status в поддержке нашего кино на Каннском фестивале 2020 года. Я уверена, что украинские фильмы вызовут фурор и получат высокие награды. Мы все для этого имеем, - добавляет Людмила Русалина.

Кроме Мюнхена, Дни украинского кино в этом году прошли в Брюсселе, Бельгия, португальском Лиссабоне и канадском Торонто.