"Комедия "Мои думы тихие" печальна, как сама жизнь"

17 страниц текста обо всем неприятном и гадком, что когда-то говорил своей матери, записал режиссер 27-летний Антонио Лукич. Это стало основой сценария комедии "Мои думы тихие". Вышла в прокат 16 января.

Звукорежиссер 25-летний Вадим получает заказ записать на Закарпатье голоса украинских животных и птиц для канадского производителя видеоигр. За хорошо сделанную работу получит шанс уехать за границу. Чтобы пообщаться с сыном, в командировку с ним отправляется мать, по сюжету.

– Похоже, в украинское кино наконец пришло новое поколение, поддержанное легкой рукой Ирмы Витовской (исполнила роль матери. – ГПУ), – говорит писательница Оксана Забужко, 59 лет. – Уже не с прошивкой московского сериального конвейера в мозге, а с живым чувством и потребностью собственного языка. Нежная, искренняя, тонко выписанная лента. Скорее грустная, чем забавная, как и сама жизнь. И без какой бы то ни было ноты фальши.

Также в прокате идет фильм "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество". Режиссер 37-летний Михаил Костров снял ленту по мотивам сказки Сашки Лирника.

Казак Семен приезжает к семье накануне Рождества. Его отца, который заблудился в лесу, спасает черт. В обмен на это бес забирает сына в ад, где нет ни одного казака. После смерти им отпускают все грехи, потому что полегли за свою землю. Нечистый бьется об заклад со Святым Петром, что ему удастся удержать Семена до Рождества. Если выиграет, может уничтожить весь казацкий род. Парень начинает наводить порядки в чертовом доме, воспитывать из детей казаков, по сюжету.

– Лирник рассказывал, что еще до войны хотели снять ленту в России, но он отказался, чтобы не сделали шароварщину. Фильм получился не уровня клипа Михаила Поплавского "Сало", но не намного лучше телевизионного мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки", – говорит писатель Остап Украинец, 25 лет. - Костюмы здесь пытались делать по-богатому, но местами видно, что пошиты чуть не из штор. На женщинах – конкретно русские платки. На столах – помидоры. Шаровары не просто широкие, а еще и со стразами. Половина шуток в картине – совковые анекдоты про тещу. В финале на Сечь сунут польское, турецкое и российское войска, потому что черт вселился в правителей и заставил их объявить войну казакам. То есть 300 лет украинской истории не имеют ничего общего с амбициями руководителей, с отрицанием самой Украины как явления. Такой центральный посыл в детском фильме.