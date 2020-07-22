"Хочет, чтобы ее любили "и дрыщом, и жиробасом"

 
Ексклюзивы
1/5
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 2358
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1278
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7488
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 783
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 657
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1926
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3519
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 981
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 450
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 270
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1296
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5193
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 279
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 05:40

"Хочет, чтобы ее любили "и дрыщом, и жиробасом"

  Комментировать

Шесть наград девятой Национальной музыкальной премии "Юна" получил певец 34-летний Дмитрий Монатик. В частности, как "Лучший исполнитель" и за "Лучший альбом". Победителей объявили в интернете.

— Альбом Монатика "Лав Ит Ритм" — это не сборник раскрученных песен, как обычно делают артисты. Есть композиции, которые никогда не станут хитами, потому что слишком сложные, — говорит 45-летний Игорь Панасов, музыкальный критик и директор по развитию премии. — На пластинке записано 20 треков. Это большая работа, показывающая неординарность автора. К Монатику приковано длительное и стабильное внимание. Он широкого кругозора артист. И в этом его новизна для нашей сцены.

В трех номинациях победила рэпер 29-летняя Алена Савраненко, которая имеет сценическое имя Алена Алена. Ее отметили за "Лучший альбом", "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший дуэт" за песню "Падло" с певицей Алиной Паш.

- Появление Алены в нашем медиапространстве - это вызов для аудитории, способной воспринять исполнительницу немодельной внешности, - продолжает Панасов. — Девушка с пулеметной скоростью читает тексты. Половину слов не успеваешь разобрать. Эксперты говорят, что Алена — важная артистка для развития украинской музыкальной сцены и сознания слушателей.

"Открытием года" назвали певицу Яну Шемаеву, 24 года. Выступает под псевдонимом Джерри Гейл.

— Имеет многолетний опыт видеоблогерства. Наладила выпуск нескучных перепевов известных композиций. Нашла свой язык с аудиторией. В современном мире не можешь стать интересным, если у тебя нет самоиронии. Не будешь держать долго внимание без прикольной "сумасшедшинки", заставляющей людей улыбаться. Ее песни написаны с женской позиции. В них есть сатира. В дебютном альбоме "Я, Яна" сумела подать через музыку ироническую часть способностей. В песне "Свободная касса" парень объясняет, что девушке есть, а что — нет. А она хочет, чтобы ее любили разной — "и дрыщом и жиробасом".

Коллектив "Время и Стекло" победил в номинациях "Лучшая поп-группа" и "Лучшая песня".

— Используют разработки западных звезд. Их воспринимает аудитория в возрасте до 20 лет. Песня "Дым" — удачный эксперимент. Попытались сделать дискохит на украинском, как с конца 1990-х, только с современным звуком. Получилось органично.

Впервые вручили награду в номинации "Лучшая песня к фильму". Победил этногруппа "ДахаБраха" с композицией "Плыве човен", которая прозвучала в драме "Вулкан".

— Те, кто говорит, что ничего не происходит с украинским кино, чаще всего его не видели. Количество отечественных фильмов увеличилось. Сотрудничество режиссеров с авторами песен — также.

Всего наградили лауреатов в 17 номинациях.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Хочет, чтобы ее любили "и дрыщом, и жиробасом"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 18748
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 12330
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 11061
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 9837
Украинский разведчик рассказал о проблемах в &quot;армиях&quot; ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 8829
Культура
В "Коронации слова" победил роман об Ольге Кобылянской
В "Коронации слова" победил роман об Ольге Кобылянской Просмотров: 18
В театре Франко поставили "Украденное счастье"
В театре Франко поставили "Украденное счастье" Просмотров: 63
"Образованные пытаются понять - чем руководствуется народ"
"Образованные пытаются понять - чем руководствуется народ" Просмотров: 207
"Студенты похожи на чудовищ, а преподаватели — на падших ангелов"
"Студенты похожи на чудовищ, а преподаватели — на падших ангелов" Просмотров: 18
Театр из Полтавы впервые приедет в Одессу
Театр из Полтавы впервые приедет в Одессу Просмотров: 18
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 192
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua