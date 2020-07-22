"Хочет, чтобы ее любили "и дрыщом, и жиробасом"

Шесть наград девятой Национальной музыкальной премии "Юна" получил певец 34-летний Дмитрий Монатик. В частности, как "Лучший исполнитель" и за "Лучший альбом". Победителей объявили в интернете.

— Альбом Монатика "Лав Ит Ритм" — это не сборник раскрученных песен, как обычно делают артисты. Есть композиции, которые никогда не станут хитами, потому что слишком сложные, — говорит 45-летний Игорь Панасов, музыкальный критик и директор по развитию премии. — На пластинке записано 20 треков. Это большая работа, показывающая неординарность автора. К Монатику приковано длительное и стабильное внимание. Он широкого кругозора артист. И в этом его новизна для нашей сцены.

В трех номинациях победила рэпер 29-летняя Алена Савраненко, которая имеет сценическое имя Алена Алена. Ее отметили за "Лучший альбом", "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший дуэт" за песню "Падло" с певицей Алиной Паш.

- Появление Алены в нашем медиапространстве - это вызов для аудитории, способной воспринять исполнительницу немодельной внешности, - продолжает Панасов. — Девушка с пулеметной скоростью читает тексты. Половину слов не успеваешь разобрать. Эксперты говорят, что Алена — важная артистка для развития украинской музыкальной сцены и сознания слушателей.

"Открытием года" назвали певицу Яну Шемаеву, 24 года. Выступает под псевдонимом Джерри Гейл.

— Имеет многолетний опыт видеоблогерства. Наладила выпуск нескучных перепевов известных композиций. Нашла свой язык с аудиторией. В современном мире не можешь стать интересным, если у тебя нет самоиронии. Не будешь держать долго внимание без прикольной "сумасшедшинки", заставляющей людей улыбаться. Ее песни написаны с женской позиции. В них есть сатира. В дебютном альбоме "Я, Яна" сумела подать через музыку ироническую часть способностей. В песне "Свободная касса" парень объясняет, что девушке есть, а что — нет. А она хочет, чтобы ее любили разной — "и дрыщом и жиробасом".

Коллектив "Время и Стекло" победил в номинациях "Лучшая поп-группа" и "Лучшая песня".

— Используют разработки западных звезд. Их воспринимает аудитория в возрасте до 20 лет. Песня "Дым" — удачный эксперимент. Попытались сделать дискохит на украинском, как с конца 1990-х, только с современным звуком. Получилось органично.

Впервые вручили награду в номинации "Лучшая песня к фильму". Победил этногруппа "ДахаБраха" с композицией "Плыве човен", которая прозвучала в драме "Вулкан".

— Те, кто говорит, что ничего не происходит с украинским кино, чаще всего его не видели. Количество отечественных фильмов увеличилось. Сотрудничество режиссеров с авторами песен — также.

Всего наградили лауреатов в 17 номинациях.