Главные персонажи - литовка и украинец. У них любовь

- Нельзя сказать, что количество сценариев переросло в качество, - рассказывает киновед Владимир Войтенко, 59 лет. Он - член жюри номинации "Киносценарии" литературного конкурса "Коронация слова". 19-я церемония награждения победителей состоялась на прошлой неделе в зале Киевской городской администрации.

- Участвую в "Коронации слова" от зарождения конкурса, - продолжает Войтенко. - 19 лет назад присылали около 600 сценариев, теперь в десять раз меньше.

И это при том, что уже можно говорить об украинском кино как явлении. На рубеже тысячелетий не было даже частного. Хотя еще в конце 1980-х появилось понятие "кооперативный кинематограф". Может, люди отмывали деньги - не знаю. Но в конце концов это ничего не приносило. Фильм Андрея Дончика "Кислородный голод" о дедовщине в советской армии, по рассказам Юрия Андруховича, финансировал рыбхоз "Победа" из Переяслава-Хмельницкого. Но с распадом СССР рухнул и кинопрокат. Даже пять напечатанных копий "Кислородного голода" негде было крутить.

Владимир Зеленский перед выборами говорил, что кино должно зарабатывать самостоятельно.

- Должно быть, как в Европе. Даже Франция, которая считает себя изобретателем кинематографа и превратила съемки фильмов почти в национальный вид спорта, поддерживает кино на государственном уровне. Наивно думаем, что в США оно самостоятельно от правительства. Это неправда. Должны понимать, что кино - это действительно искусство, которое является визитной карточкой нации, культуры. И оно больше, чем зарабатывание денег.

Первую премию в номинации "Киносценарии" получила 51-летняя Алла Мелентьева с произведением "Киевляне".

Писательница живет в столице уже несколько лет. Родом из Донецка. По специальности лингвист, окончила Санкт-Петербургский университет. В России вышла ее книга "Девушки Достоевского", в харьковском издательстве "Клуб семейного досуга" - роман о Второй мировой "Семья Рин".

- Сценарий - творческая основа любого фильма. Далее будут интерпретации от режиссера, оператора, актеров. Как правило, кино получается совсем не так, как представлял сценарист, когда выписывал эту историю. Меняется драматургия и иногда финал становится другим.

Сценарий, который абсолютно закономерно получил первую премию - "Киевляне" - это очень интересно.

Показывает нетрадиционный взгляд на Вторую мировую и вообще войну. Видим немецкую оккупацию Киева глазами тех, кто ее пережил и не пережил. И это очень созвучно тому, что происходит с Украиной сейчас. Кто-то считает, что у нас часть страны под оккупацией, кто-то - нет. А тогда, думаете, не так было? Драма того времени в том, что политика Советского Союза была ужасной. Но пришли нацисты, которые были не менее страшными, просто по-другому.

В "Киевлянах" начинается все еще до войны, после голодомора. На селе очень трудно. Мать привозит сына-подростка в Киев. Отдает в семью бывшего односельчанина. И он как-то и не может отказать, но и ответственность за парня брать на себя не хочет. Ему друг говорит: "Слушай, возьми парня, если можешь, я в свое время отказался помочь и до сих пор нормально жить не могу - меня ест совесть". Начинается война. Приходят нацисты. И этот неродной сын спасает новую семью. То есть он герой, которого ищет украинское кино. Но не такой, что рвет всех. Нет. По-настоящему психологически и ситуативно делает поступки.

"Киевляне" - материал перспективный. Но должен быть прежде всего режиссер, который соберет творческую команду. Фильм может быть событием.

Касательно других сценариев конкурса что можете сказать?

- Мне понравился "13 января" братьев Капрановых. Отметили дипломом.

История играет событиями во времени. Начинается в Вильнюсе в январе 1991-го.

Тогда была попытка Москвы военными методами вернуть Литву, которая еще в марте 1990 года вышла из состава СССР. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками вильнюсского телецентра, в ходе которого погибли 15 человек.

Главные персонажи - литовка и украинец. У них любовь, но девушку убивают. Он военный, по приказу выступает против независимости Литвы. Любовь была серьезной, уже в Украине он называет дочь литовским именем. Далее рассказ перебрасывается на украинский Майдан.

Следите за судьбой сценариев после "Коронации слова"?

- В прошлом году в жюри "киносценариев" был Сергей Лысенко. Хороший режиссер. В 1986-м в студенческой картине "Конец каникул" первым в СССР снял лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Затем была дипломная лента "Граница на замке". Долгое время не занимался кино, работал на телевидении или еще где-то. В жюри нам попался сценарий о девушке, которая воевала на Донбассе добровольцем. Возвращается с фронта на родную Днепропетровщину. Попадает, мягко говоря, в несправедливое общество. То есть снова оказывается в болоте коррупции на всех уровнях. Не может это выдержать, начинает воевать за новую Украину уже здесь.

Два месяца уговаривал Лысенко взяться за этот сценарий. Он таки его снимет.

Вскоре должен выйти на экраны еще один его фильм по сценарию с "Коронации слова". Называется "Экс".

В 1932 году члены националистической Украинской военной организации спланировали ограбить почтовое отделение в местечке Городок Львовской области. Деньги собирались потратить на развитие антипольского повстанческого движения. Операцию назвали "Экс" - от "экспроприация". Ее участников арестовали и казнили, по сюжету. Сценарий на основе реальной истории написал сельский бухгалтер Ярослав Яриш из Львовщины. У автора в свет уже вышли шесть книг, становился победителем "Коронации слова" в номинации "Роман".

Было, когда кинематографисты сами выигрывали конкурс. Как Валентин Васянович, например, со сценарием "Карденас". Сам и снял фильм. Сейчас режиссер завершил работу над драмой "Атлантида" о Донбассе после победы Украины в войне с Россией. Это самая сильная лента Васяновича.

48 фильмов сняли по сценариям и книгами лауреатов "Коронации слова".