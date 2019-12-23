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Герои "Книги Якова" живут так, будто мессия уже пришел

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920 страниц имеет исторический роман "Книги Якова" 57-летней Ольги Токарчук. Польской писательнице украинского происхождения 10 декабря вручили Нобелевскую премию по литературе в столице Швеции Стокгольме.

Действие "Книги Якова" происходит на Подолье и в Галичине XVIII в. Роман посвящен еврейскому раскольнику Якову Франку.

- Родился в 1726 году в селе Королевка теперешнего Борщевского района Тернопольской области, - рассказывает переводчик Остап Сливинский, 41 год. - Семья исповедовала саббатианство. Сторонники этого движения верили, что мессия уже пришел. Все законы Торы не действительны. Жили так, будто настало спасение.

Яков Франк пошел дальше. Принял ислам, а затем христианство. Его сторонники были первой мощной в Речи Посполитой волной евреев, которые стали католиками. Постепенно интегрировались в польское общество.

По словам писательницы, это произведение о столкновении культур, где одна пытается вытеснить другую. Автор поднимает тему антисемитизма в Польше. Пытается показать источники ненависти.

Кроме евреев и поляков, в произведении есть украинцы. Это в основном мирные персонажи - крестьяне, торговцы на рынках. Однако есть и страх - казаки. Упоминаются не в таком ключе, как мы привыкли. Под предводительством Богдана Хмельницкого осуществляли еврейские погромы. Были одним из факторов возникновения саббатианства. Ибо мир будто бы дошел до того трагического состояния, что уже должен был прийти мессия, чтобы положить этому конец.

Все книги писательницы посвящены путешествиям – по территориям, идеям, представлениям, ценностям. Яков Франк путешествовал не только географически, но и вероисповеданиями. Считал, что к Богу можно прийти, пройдя все важнейшие религии.

Пересечение границ у Ольги Токарчук - это следствие невозможности объясниться, недоверия, недостатка диалога. В то же время утверждает, что самое интересное происходит на границах или возле них. В "Книгах Якова" значительная часть действия разворачивается именно на таких территориях. Подолье - бывшая польско-турецкая граница.

Автор внимательна к деталям. Показывает дух эпохи и места. Каждое прописывает так, что мы как бы физически переносимся туда.

Во время работы над книгой несколько раз приезжала в Украину. Собрала много материала в городах Буск на Львовщине и Рогатин на Ивано-Франковщине.

В 2015 году после публикации "Книг Якова" в Польше разразился скандал. В интервью писательница сказала, что считает Речь Посполитую колониальной державой с характерным классово-этническим делением.

Токарчук последовательно показывает, насколько разной была Польша. В официальном школьном курсе истории об этом не говорится.

Роман "Книги Якова" Ольги Токарчук на украинском вышел в киевском издательстве "Темпора".

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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