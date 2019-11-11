"Этот дом построен на деньги, заработанные у Параджанова"

- Гуцульскую мифологию можно исследовать всю жизнь - и будет мало, - говорит львовская писательница Маричка Крыжанивская, 37 лет.

Написала детективный роман "Тени". В основе сюжета - древние верования гуцулов и история создания фильма "Тени забытых предков" по повести Михаила Коцюбинского. Книга вышла в "Издательстве Старого Льва". В прошлом году на литературном конкурсе "Коронация слова" получила специальную награду "за самое глубокое и основательное исследование истории своего рода".

- Идея романа возникла из восхищения темой Гуцульщины, - продолжает Крыжанивская. - Интерес был с детства. А на 25-м году жизни узнала, что оттуда мой дедушка, который был воином УПА. Где-то те гены должны были вылезти. Ежегодно с детства езжу в Карпаты - село Яблуница на самом перевале между Ивано-Франковской и Закарпатской областями. Слева - Говерла. Вокруг - хребты Черногора, Свидовец и Горганы. Красота невероятная - невозможно там не писать. Над книгой работала три августа подряд по 10 дней своего отпуска.

Действие романа "Тени" происходит в трех временных пространствах. Первое - это доисторические времена, когда еще жива гуцульская мифология. Рядом с людьми живут сверхъестественные существа: нявки, ночницы, обменники, щезники. Люди их видят, понимают и не боятся. Бесица похищает младенца. Но его у нее отбирает лесной дух чугайстр. Берет мальчика на воспитание, а тот мечтает о жизни среди людей. Влюбляется в Маричку Гутенюк, девушку Ивана Палийчука.

Второе пространство - 1960-е годы. Режиссер Сергей Параджанов приезжает в село Криворивня Верховинского района Ивано-Франковщины снимать "Тени забытых предков".

Третья линия - в современности. Съемочная группа из Львова готовит в Криворивне сюжет о фильме Параджанова. Журналистка Олеся пытается выяснить тайну своей семейной истории, связанной с гуцулами, по сюжету.

- "Тени" родились буквально из одного предложения у Коцюбинского. Пишет, что мать Ивана Палийчука переживала из-за того, что он очень плакал в детстве. Подозревала, уж не обменяла ли его бесица на своего ребенка. И я подумала: а что, если бы действительно так произошло.

В древнем пласте сюжета я придумала все истории, но не персонажей. Взяла образы духов из словаря "Гуцульская мифология" языковеда Наталии Хобзей. Много названий для обозначения нечистой силы, зато добра нет. Был просто Бог и все.

Сейчас на Гуцульщине все христиане. Но у них есть день, когда нельзя ничего делать, потому что тебя ударит гром. Это язычество. Что отличает гуцульскую мифологию - там были непростые. Находятся на границе двух миров, имеющих отношения и с людьми, и с духами. В частности, мольфары. Последний точно известен - Михаил Нечай. Жил в следующем селе возле Криворивни - Верхний Ясенив. Держал погоду на первом музыкальном фестивале "Червона рута" в 1989 году в Черновцах.

В линии о Параджанове все абсолютно достоверно. Проверяла из нескольких источников. Общалась с местными жителями, которые были в массовке, и актрисой Ларисой Кадочниковой, исполнившей роль Марички. Раньше исследовала съемочный процесс "Теней забытых предков" как журналистка, потому что делала телерепортаж к 50-летию ленты. Уже тогда поняла - это готовый сюжет.

Например, остается необычный вопрос - правда или выдумка - была ли дуэль между Параджановым и оператором Юрием Ильенко. Страшно конфликтовали с самого начала. Ильенко был уже на грани, чтобы покинуть фильм. Говорил: "Я не вижу того кадра". Кадочникова вспоминает: "Я тоже думала, что будет лажа, а не кино. А я уже в то время была актрисой модного российского театра" Современник ". Приехала из Москвы и здесь буду позориться". Только Параджанов носился и постоянно повторял: "Мы снимаем гениальный фильм". Ильенко не выдержал и говорит: "Стреляемся". Где-то нашли старинные пистолеты и утром следующего дня стали над рекой Черемош с двух сторон моста. До этого были сильные дожди, и течение очень быстрое. Оно срывает кусок моста у них из-под ног и несет дальше. Поняли, что это знак, и разошлись.

Смешная была история, когда снимали сцену оплакивания. Есть специальные плакальщицы, которые умеют плакать и приговаривать. Параджанов их пригласил. "Свет, камера, мотор - плачьте". Пани говорят: "Не можем - гроб пустой". Режиссер позвал помощника, но опять тишина. "Он очень молодой, мы ему не верим". Положили старшего дядечку со съемочной площадки - не плачут. Сделали получасовой перерыв. Из деревни позвали старого деда, которого все знают. Он в гробу сразу заснул.

Чтобы соблюсти подлинность, взял гуцулов в Киев озвучивать ленту на студии Довженко. А их трембиты - 3 метра длиной. Стюардесса в самолете говорит: "Не положено". Параджанов поднял на ноги половину компартии. Таки позволили те трембиты занести. Примотали вдоль прохода и доставили в столицу.

24 августа 1965-го еще до премьеры в киевском кинотеатре "Украина" повез фильм в село показывать. Это было массовое народное гуляние. Режиссера на руках носили.

Местные жители очаровали Параджанова. Массовке платил 10 рублей в день - большие деньги по тем временам. День работы в колхозе - 18 копеек. Мне показывали: "Посмотрите. Этот дом построен на деньги, заработанные у Параджанова".

В книжных магазинах роман "Тени" стоит 120 грн.