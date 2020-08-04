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четверг, 06 августа 2020 00:40

"Брать на себя ответственность и получать большие возможности — это и есть свобода"

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Возлюбленная молодого финансиста Вероника после авиакатастрофы впала в кому. Он не желает ждать ее выздоровления или смерти и хочет уехать из Украины в Швейцарию. Но в день отлета друг предлагает ему высокую должность в Администрации президента. Действие разворачивается в 2014 году. Такой сюжет романа "Коклико" 37-летнего Павла Матюши, который вышел в черновицком "Издательстве ХХІ".

— С 2005-го по 2011-й я работал в аппарате Верховной Рады, — говорит Матюша. — Тогда и задумал написать книгу, а в 2014-м пазлы сложились. Это — история любви на фоне начала войны. Хотел показать ее первый год глазами людей, которые что-то решают в этой стране. Обрисовать равнодушие чиновников к важным для государства вещам.

Почему выбрали такое название?

— "Коклико" на французском означает "цветок мака". Он такой же уязвимый и непродолжительный, как человеческая жизнь. Символ мгновений, которые оставляют в памяти яркий след. Как и важные, дорогие люди. Красный мак — знак памяти павших в войнах. Вошел в историю благодаря стихотворению 1915 года "В полях Фландрии" Джона Мак-Крея. Рассказывает о воинах, которые полегли за бельгийскую землю. Их могилы поросли диким маком.

Друг главного героя Артур хочет открыть булочную "Коклико", но погибает на фронте. Его мечту берется воплотить главный герой. Так, наконец, проявляет свою позицию. Потому что большую часть романа инфантильный и сосредоточен только на себе. Имеет прекрасное образование и перспективы, но не может этим воспользоваться из-за отсутствия цели. Такая инертность присуща значительному количеству наших граждан.

В чем для вас украинская мечта?

— В двух словах — личная инициатива. Надо как можно быстрее перейти от формата "мне кто-то дает" до "я что-то создаю", "у меня есть идея, и я нахожу способы ее реализации".

В Украине попытки что-то сделать часто разбиваются о бюрократию, коррупцию, плохую законодательную и судебную системы. Поэтому часто инициатива исчезает, а люди эмигрируют. Я тоже уехал на некоторое время. Вернулся в начале 2019-го в не совсем ту страну, о которой мечтал.

Нужно не забывать, кто мы, откуда вышли и какие у нас раны. Надо смотреть на прошлое, как на способ двигаться дальше, а не постоянно оплакивать. В этом главный посыл романа. Мой зацикленный на себе герой также переключается на этот формат мышления в память о своем друге.

То есть меняется под влиянием внешних обстоятельств?

— Внешние обстоятельства — это предательство тех, кого он считал друзьями. Но это также и гибель Артура. Такие смерти не важны для власть имущих. Но перед глазами личной драмы и неурядиц герой решает: если не может изменить что-то большое, то надо начинать с малого. Это намного ценнее и действеннее. Стоит сосредоточиться на том, что можешь улучшить в стране, и начать с себя.

Вероника — это образ Украины. Государство очень больное, и его нужно поднять. А мы — будто ее близкие. Ходим, носимся, часто ее оплакиваем. Имеем Украину в каких-то своих грезах. Кто в прозападных, кто — в пророссийских. Но успешный способ вылечить страну — это менять ситуацию своими действиями.

Вы говорите, что у героя есть черты, от которых вы хотели бы избавиться и которые присущи многим украинцам.

— Это собирательный образ украинца, который не часто становится главным героем в современной литературе. Обеспеченный человек, у которого в жизни все замечательно. Принадлежит к так называемым элитам. Но это человек, который думает только о своей выгоде. О выгоде, которую может получить из той или иной ситуации, ничего не давая взамен.

Эта черта присуща многим современным украинцам. Одна активная часть их выехала на заработки. Другая — стали волонтерами. А часть — безынициативны. Они продолжают ходить на ненавистные работы с маленькими зарплатами.

Способность брать на себя ответственность и получать большие возможности — это и есть свобода. Воспринять все это в совокупности — взросление. Это в конечном итоге должно привести нас и к становлению государственности, суверенитета в полноценном смысле этого слова. Потому что есть люди, которые хотели бы, чтобы Украина называлась государством, которое не состоялось. Чтобы предотвратить такой, должны повзрослеть, принять все особенности того, что значит быть независимой политической нацией.

У главного героя нет имени. Это еще один символ — мы должны активно снискать себе имя. Потому что если спросить у итальянца, южноафриканца или уругвайца, что знает об Украине, то какой будет ответ? Кто-то вспомнит Чернобыль, Кличко или Шевченко. Но почти никто не назовет нашу музыку, живопись, самолет "Мрия". Еще и переспросят, а это не часть России.

Чтобы мы могли полноценно называться украинским народом, должны заслужить это имя, что-то для этого сделать.

Что вас больше всего удивляло во время работы в аппарате Верховной Власти?

— То, что люди, которые ругаются на митингах или в сессионном зале, в частных беседах и отношениях дружелюбно настроены. Никак не мог это понять. Давно не общаюсь близко с такими.

Почему во власть приходят в основном люди, для которых личные интересы на первом месте?

— Приход во власть сопровождается определенной системой фильтров. В начале отсекаются слишком принципиальные и несговорчивые. На следующем этапе — не готовые подставиться. На самые высокие ступени выходят те, кто устраивает определенные элиты. У которых на повестке дня — миллиардные частные заработки. И чтобы ничего не мешало их интересам.

Есть исключения. Во власть приходят и добросовестные. Но их мало. И система их в конце концов выталкивает.

Сейчас происходят не только военные действия на Донбассе. Гораздо более масштабная война продолжается на территории всей Украины. И в ней участвует каждый из нас. Это позиция, которую мы займем: или "какая разница", или крепкая основа, к которой хотим быть касательными и которую стремимся развивать.

В зависимости от результата через 20-30 лет наши дети или будут жить в собственном государстве, или Украины не будет вообще.

Учился на военного переводчика

Павел Матюша, писатель, переводчик и финансист.

Родился в 1983 году в городе Ривне. С отличием окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко по специальности "военный перевод".

Шесть лет работал в аппарате Верховной Рады, занимался вопросами межпарламентской дипломатии и прав человека.

В 2016-ом переехал в Париж и окончил бизнес-школу. В Киев вернулся в 2019-м.

Владеет английским, французским, испанским, румынским языками.

О личной жизни не рассказывает.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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