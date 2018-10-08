- Тем, что знаю родной язык, обязан только своей маме. Преподавала крымскотатарский язык и литературу в школе. Занятия считали факультативными. Проходили на седьмом-восьмом уроках, - рассказывает директор Крымского дома в Украине 30-летний Алим Алиев. Представляет во львовском театре Леся Курбаса собрание сочинений о крымских татарах "И родился день".

- Большинство переводчиков с крымскотатарского могут хорошо писать только на русском. Поэтому издали не три тома, как планировали, а всего один сборник, - говорит директор киевского издательства "Мастер Книг" Павел Сачек.

- Я родилась в Крыму. Крымскотатарский в ​​школе не преподавали. Однако учила украинский, - говорит одна из переводчиц антологии, поэтесса Майя Сафет. - Родители выписывали крымскотатарские книги и журналы из Узбекистана.

Собранные в антологии произведения включают крымскотатарских писателей от Исмаила Гаспринского (1851-1914) до современных литераторов.

- Исмаил Гаспринский - это как Иван Франко для украинцев, - говорит модератор встречи, переводчица Анастасия Левкова. - Призывал свой народ учиться. Представлены и авторы, судьбы которых можно сравнить с нашим "расстрелянным возрождением", если посмотреть на даты их смерти - 1937-1938 годы. В рассказе "Стадо овец, которое погибло в буре" парень нанимается пастухом. Хочет заработать себе на свадьбу. Работает на хозяина несколько лет. Поднимается буря и все овцы погибают. Хозяин начал спрашивать парня, какого цвета было небо, какими стали овцы. И потом написал картину. Хозяином был крымский художник Иван Айвазовский. В антологии также рассказ о депортации крымских татар сталинским режимом в 1944-м. О трагедии хозяев от первого лица рассказывает пес.