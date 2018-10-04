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пятница, 05 октября 2018 00:35

Больше всего покупали книжки фантаста и историка

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— "Букспейс" сделал заявку на центральную роль в книжной культуре центра, юга и востока Украины, — говорит директор харьковского издательства "Фоліо" Александр Красовицкий, 50 лет. Подбивает итоги Международного книжного фестиваля "Букспейс". Впервые состоялся в Днепре 28–30 сентября.

— Издатели, которые рискнули приехать в Днепр сразу после форума (львовский Форум издателей — наибольший литературный фестиваль Украины, проходит с 1993 года. — ГПУ) были поражены высоким уровнем продаж. Мы не рассчитали количество книжек. В первые два дня читатели преимущественно знали, за какими авторами пришли. В третий день на стенде "Фолио" уже покупали книжки исключительно по совету представителей издательства. Мы к такому не привыкли ни в Киеве, ни во Львове.

Днепр — на сегодня один из наиболее книгодефицитных городов-миллионников. Ему нужны книжные магазины с дешевой арендой и длинным ассортиментом. Покупатели пока не готовы покупать качественную сложную литературу на украинском дороже 250 гривен. Не потому, что нет денег. Днепрянину не с кем обсудить такую книжку. Это касается большинства городов за исключением Киева, Львова и Харькова.

Посоветовал бы организаторам в следующем году задействовать автобусы из городов и сел Днепропетровской области для взрослых и детей. Это приобщило бы к фестивалю тех, кто оторван от книжных магазинов. В первый день стоит продублировать часть встреч с авторами в вузах города и библиотеках левого берега. Это существенно прибавило бы рекламы мероприятию и посетителей в выходные.

Лидерами продаж на стенде "Фоліо" стали книжки фантаста Яна Валетова "Чужі сни" и историка Валентина Старостина "Вулиці Дніпра". Оба автора — днепряне.

"Букспейс" посетили Оксана Забужко, Сергей Плохий, Светлана Поваляева, Ирен Роздобудько, Ирена Карпа. А также писатели из Франции, США, Дании, Германии, Польши, России.

Автор: Иван СТОЛЯРЧУК
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