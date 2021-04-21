Алина Паш записала песню в церкви, где снимали "Тени забытых предков"

- Хочу, чтобы весь мир услышал украинский рэп. Знал, что он крутой, - говорит певица Алена Савраненко, 29 лет. Выступает под сценическим именем Алена Алена. Альбом "Галас" записала на острове Бали в Индонезии.

- Алена - золушка украинской музыки, - говорит критик 29-летний Фил Пухарев. - Три года тому назад работала воспитательницей в детском саду поселка Барышевка Броварского района Киевской области, а в свободное время выкладывала свои песни в интернет. В одно мгновение превратилась в топ-артистку, которая участвует в "Танцах со звездами", выступает на международных фестивалях и получает европейские награды. Такого сногсшибательного успеха не ожидали ни слушатели с критиками, ни сама рэпер.

В новом альбоме от провинциальной девушки не осталось и следа. В песнях появились глобальные темы, масштаб. 11 из 15 песен записала с артистами далеких и близких стран - Канады, Мексики, Аргентины, Австралии, Израиля, Польши. Каждый читает куплет на родном языке. Подобного сотрудничества в нашем хип-хопе не делал никто. И романтическими вышли дуэты о любви с украинскими исполнителями Дмитрием Монатиком и Мариной Круть.

Есть и серьезные, вдумчивые разговоры. "Тихо дети спят" - лирический трек об экологических проблемах, от которого наворачиваются слезы. "Колыбельная" - ностальгическое воспоминание о детстве. "Читаю рэп" поднимает тему украинских эмигрантов.

В этом месяце также вышла пластинка 27-летней Алины Паш из Закарпатья "розМова". Сочетает электронику, хип-хоп и фолк.

- Претендент номер один на украинский альбом года, - говорит 45-летний Игорь Панасов, главный редактор интернет-журнала Karabas Live. - Смесь живой традиции, которая дышит веками, и многоликого настоящего. Украинская земля через музыку разговаривает с миром.

Много материала Алина собрала возле Верховины на Ивано-Франковщине, куда в прошлом году ездила с фольклорной экспедицией. В записи задействованы несколько местных жителей и киевская фолк-группа "Щука-рыба", образованный при музее Ивана Гончара. Один из голосов писали в церкви, где Сергей Параджанов снимал "Тени забытых предков".

Все, что Алина делала раньше, выглядит как подготовка к этому глубокому и масштабному высказыванию. Это важное слово в нашей культуре.

Еще одна новинка апреля - альбом "Личное" Джерри Гейл. Под этим псевдонимом поет видеоблогер 25-летняя Яна Шемаева из Василькова Киевской области. С 2012-го делала перепевы украинских и зарубежных исполнителей. Известность принесла авторская композиция "Охрана, отмена" 2019-го.

- Кто не слушал все ее песни не видел концертов, а знает только один хит, считают клоунессой, которая танцует под дудку шоу-бизнеса, - продолжает Панасов. - Но комичность - лишь одно из ее проявлений. Умеет быть одновременно и хрупкой-уязвимой, и саркастической-эпатажной. Пластинка "Личное" показывает большой диапазон артистки. А "Колыбельная" - одна из лучших украинских песен о любви и нелюбви.