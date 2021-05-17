Восемь способов употреблять в пищу одуванчик

Автор: health.24tv.ua Варенье из одуванчиков по внешнему виду напоминает мед

Употреблять в пищу можно и цветок, и корень и листья одуванчика. Вот несколько способов приготовления растения:

1. Зеленый салат

Это самый простой способ использовать зелень одуванчика. Просто выберите молодые листочки (листья старых цветков будут более горькими) и добавьте ее в ваш сезонный салат. Листья будет немного горчить, напоминая руколу, поэтому лучше смешивать его с более нейтральным зеленью, например салатом или шпинатом.

2. Обжаренная зелень

Термическая обработка одуванчиков частично избавляет ее от горечи. Сначала прокипятите зелень около 5 минут, затем переложите на сковороду с горячим оливковым маслом и чесноком и обжарьте 3-5 минут. Подавать можно в армянском стиле как гарнир, обжарить одуванчик с другой зеленью, или добавить ее в другие блюда, например, пирог, пасту или яичницу.

3. Оладьи из одуванчиков

Соберите цветочные головки и помойте их. Затем взбейте их с мукой, яйцами и молоком, как обычно при приготовлении оладий. Выложите тесто на сковороду с горячим маслом и жарьте до коричневого цвета, как блины. Подавать лучше с медом или повидлом.

4. Варенье из одуванчиков

Есть две рецептуры приготовления варенья из цветов одуванчика. В первом варианте нужно проварить лепестки в воде с сахаром и лимонной кислотой, а затем процедить и закатать в банке. На вид варенье будет напоминать мед. Второй вариант варенье готовится на меду: нужно собрать цветы, залить их медом и дать настояться на солнце несколько часов. Затем варенье можно закрывать в банках.

5. Часть теста

Вы также можете делать вашу выпечку более полезной и красивой, добавляя в любое тесто лепестки одуванчиков.

6. Чай с одуванчиков

Процесс самостоятельного приготовления напитка из корня одуванчика достаточно сложный и длительный, поэтому лучше купить готовую смесь для приготовления чая или подобного цикория напитка из одуванчика.

7. Вино из одуванчиков

Вы также можете вдохновиться книгой Рэя Брэдбери и попробовать приготовить домашнее вино из одуванчиков.

Автор: health.24tv.ua Варенье из одуванчиков по внешнему виду напоминает мед

8. Съедобный декор

Также вы можете украшать различные блюда, салаты или десерты, цветами или лепестками одуванчика.

Хотя большинство людей считают одуванчик не более, чем майским цветком или надоедливым сорняком, это растение уже давно используется в фитотерапии и способно улучшить здоровье во многих отношениях. Одуванчик полностью от корня до цветков является съедобным и очень полезным пока он цветет, а когда созревает, теряет некоторые полезные свойства. На вкус одуванчик горьковатый и немного напоминает цикорий. Зелень одуванчика можно есть приготовленной или сырой, она может стать вашим источником витаминов A, C, K, Е, некоторых витаминов группы В, нескольких минералов, железа, кальция и магния. Корень одуванчика часто сушат и употребляют в виде чая, но его также можно есть целым. В традиционной китайской и индийской медицине корень одуванчика давно используется для лечения заболеваний желудка и печени. Сегодня травники считают, что он может помочь в лечении многих болезней, включая угри, экзему, высокий уровень холестерина, изжогу, желудочно-кишечные расстройства, диабет и даже рак.