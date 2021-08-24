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Вкусная закуска за копейки: как приготовить вяленые томаты

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Вкусная закуска за копейки: как приготовить вяленые томаты
Рецепт вяленых помидор: как сделать закуску за копейки. Фото: tsn.ua

Вяленые помидоры - универсальная закуска на кухне. Их используют в приготовлении пасты, пиццы и других блюд. Это отличное дополнение к различным блюдам

Об этом пишет фуд-блогер Валерия Чепишко в Инстаграм.

"Эта закуска считается отличным антидепрессантом, ведь улучшает работу нервной системы. Вяленые томаты -" деликатес ", который в магазине продается по высокой цене, а на самом деле стоит дешево. Приготовить их дома очень легко. Важно не пересушить помидоры, они должны остаться г. мягкими и влажными", - отметила Валерия Чепишко.

Ингредиенты:

Маленькие мясистые помидоры - 1 кг

Чеснок - 6 зубцов

оливковое масло

итальянские травы

Приготовление:

Помидоры разрезать пополам и выложить на противень с фольгой или пергаментной бумагой.

Посыпать помидоры солью и травами. Разложить нарезанный чеснок и сбрызнуть оливковым маслом.

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Поставить в разогретую до 80 градусов духовку на 4 часа. и периодически открывать дверцу, чтобы выходила влага.

Готовые помидоры выложить в банку слоями: помидоры, травы, чеснок, оливковое масло и повторить комбинацию.

Закрыть банку и дать полностью остыть. Хранить закуску нужно в холодильнике. ⠀

Кофейные коктейли особенно популярны осенью. Потому что не только согревают, но и бодрит. При этом не требуют сложного процесса приготовления и большого количества ингредиентов. Все быстро, просто и вкусно.

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