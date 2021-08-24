Вкусная закуска за копейки: как приготовить вяленые томаты

Вяленые помидоры - универсальная закуска на кухне. Их используют в приготовлении пасты, пиццы и других блюд. Это отличное дополнение к различным блюдам
Об этом пишет фуд-блогер Валерия Чепишко в Инстаграм.
"Эта закуска считается отличным антидепрессантом, ведь улучшает работу нервной системы. Вяленые томаты -" деликатес ", который в магазине продается по высокой цене, а на самом деле стоит дешево. Приготовить их дома очень легко. Важно не пересушить помидоры, они должны остаться г. мягкими и влажными", - отметила Валерия Чепишко.
Ингредиенты:
Маленькие мясистые помидоры - 1 кг
Чеснок - 6 зубцов
оливковое масло
итальянские травы
Приготовление:
Помидоры разрезать пополам и выложить на противень с фольгой или пергаментной бумагой.
Посыпать помидоры солью и травами. Разложить нарезанный чеснок и сбрызнуть оливковым маслом.
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Поставить в разогретую до 80 градусов духовку на 4 часа. и периодически открывать дверцу, чтобы выходила влага.
Готовые помидоры выложить в банку слоями: помидоры, травы, чеснок, оливковое масло и повторить комбинацию.
Закрыть банку и дать полностью остыть. Хранить закуску нужно в холодильнике. ⠀
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