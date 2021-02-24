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понедельник, 01 марта 2021 02:28

В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко

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В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
"Надо, чтобы Украина заплатила организации Мишлен 1,5 тис. долларов. После этого они приедут к нам и оценят заведения", - отметил Евгений Клопотенко. Фото: Тарас Подолян

Наивысшей оценкой для любого ресторана является присвоение звезды Мишлен. Украинским заведениям ее не дадут, сейчас они не делают высокую кухню. Даже если и появятся в них не будут ходить люди, ибо станут слишком дорогими.

Об этом Gazeta.ua рассказал Евгений Клопотенко, шеф-повар.

"В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен. Мы не можем сейчас делать высокую кухню. Мишлен оценивает по некоторым нормам, если мы их сделаем, то в ресторан такого уровня не будут ходить люди. Это будет слишком дорого и необычно для украинцев. Поэтому наше общество еще не готово к правилам Мишлен - вот и все. У нас нормальная, понятная еда, но такого уровня нет", - сказал Клопотенко.

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Невозможно получить награду организации еще и потому, что для того, чтобы организация прибыла в Украину с проверкой, необходимо оплатить немалый денежный взнос.

"Надо, чтобы Украина заплатила организации Мишлен 1,5 тыс. долларов. После этого они приедут к нам и оценят. Если будут достойные рестораны - дадут им звезды. Такая стоимость - это официальный взнос. Таковы их правила. Это не просто речь о креативность или крутизне, а о деньгах", - добавил шеф-повар.

Кулинарный блогер Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом полезного хлеба с добавлением овсяных хлопьев, тмина и семян подсолнечника.

Автор: Влада Москвитис
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