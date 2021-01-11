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четверг, 14 января 2021 02:28

Евгений Клопотенко поделился рецептом овсяного хлеба с тмином

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Кулинарный блогер Евгений Клопотенко поделился оригинальным рецептом полезного хлеба с добавлением овсяных хлопьев, тмина и семян подсолнечника.

"За счет хлопьев структура получается очень пышной, а семена подсолнечника, кунжута и тмин придают хлебу невероятного аромата. Это просто божественно вкусно", - говорит шеф-повар.

Автор: klopotenko.com
  Время приготовления 30 минут.
Время приготовления 30 минут.

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 200 г

мука пшеничная - 200 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

вода - 250 мл

яйца - 3 шт.

сахар - 1,5-2 ст. л.

кунжут - 1 ст. л.

семена подсолнечника - 1 ст. л.

тмин - 1 ст. л.

подсолнечное масло - 4 ст. л.

соль - ½ ч. л.

Приготовление:

В миске соедините все сухие ингредиенты: хлопья, муку, разрыхлитель и соль. Смешать до полного распределения ингредиентов. Добавить к сухой смеси яйца, сахар, подсолнечное масло и теплую воду. Всыпать микс семян подсолнечника и кунжута, половину зерен тмина. Оставить полученную массу на 20 минут для набухания хлопьев. Переложить тесто в форму для выпекания, предварительно простеливши ее пергаментом и смазав маслом. Равномерно распределить тесто и посыпать зернами тмина. Выпекать хлеб в духовке при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут.

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Лазанья - традиционное блюдо итальянской кухни, которое полюбилось и украинцам. Листы, которые стали основой блюда можно приобрести в любом магазине, что значительно упрощает процесс приготовления. Начинка может быть разной: из мясного фарша, помидоров, шпината, различных овощей, сыра, рыбы и прочего.

klopotenko.com
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