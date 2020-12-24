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воскресенье, 03 января 2021 02:28

Простой и быстрый рецепт: как приготовить лазанью

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Простой и быстрый рецепт: как приготовить лазанью
Готовую лазанью подают горячей. Фото: alleksana from Pexels

Лазанья - традиционное блюдо итальянской кухни, которое полюбилось и украинцам. Листы, которые стали основой блюда можно приобрести в любом магазине, что значительно упрощает процесс приготовления. Начинка может быть разной: из мясного фарша, помидоров, шпината, различных овощей, сыра, рыбы и прочего.

Ингредиенты:

листы лазаньи - 200-250 г

фарш - 1 кг

помидоры - 500 г

лук - 200 г

морковь - 150 г

чеснок - 3-4 зубчика

молоко - 1 литр

сливочное масло - 100 г

мука - 100 г

сыр твердый - 300 г

пармезан - 50 г

соль, перец - по вкусу

растительное масло

Приготовление:

Для соуса болоньезе мелко нарезать лук и чеснок. Морковь натереть на средней терке. С помидоров снять кожицу, мякоть измельчить в блендере или натереть на терке. Лук и чеснок обжарить на растительном масле. Добавить морковь, специи и фарш - обжарить. Тушить до готовности примерно 20-25 минут. Добавить помидоры и готовить 5 минут.

Для соуса бешамель растопить масло. Добавить муку и перемешать. Слегка обжарить. Тонкой струйкой влить молоко, перемешать. Довести до кипения. Нагревать до тех пор, пока соус не станет по консистенции похожим на жидкую сметану. Добавить щепотку соли.

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Сыр натереть на средней терке. Пармезан - на мелкой. В форму для запекания выложить листы лазаньи. Сверху половину мясного соуса, а также 1/3 бешамель. Посыпать половиной натертого сыра. Накрыть листами лазаньи. Выложить оставшееся от мясного соуса. Смазать бешамель. Посыпать сыром. Снова выложить листы и смазать соусом бешамель. Запекать при температуре 180 ° С в течение 40-45 минут.

Готовую лазанью вынуть, посыпать пармезаном. Поставить в духовку еще на 5-10 минут. Подавать горячей.

На ужин можно приготовить интересные рецепты, к тому же на скорую руку и не дорого. Удачным выбором будет теплый куриный салат. В нем печень нежная и богатая витаминами. Она лучше сочетается с помидорами, шампиньонами, зеленью, листьями салата, болгарским перцем. Также вкус этих продуктов раскроют груши и апельсины.

УНИАН
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