Ювелирная работа: с помощью ножа мужчина превращает еду в произведения искусства

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Дизайнер-резчик итальянского происхождения Даниэль Барреси вырезает на овощах и фруктах удивительные узоры. Благодаря своим оригинальным способностям мужчина получил всемирную известность и был неоднократно награжден престижными премиями.

Основным материалом, с которым работает Барреси, являются разнообразные фрукты и овощи. Чаще всего использует арбузы, тыквы, авокадо, брокколи, папайю и дыни. Невероятные скульптуры вырезает также из сыров и мыла. Фото своих творений публикует на официальных страницах в Instagram и Facebook.

"Когда касаюсь ножа, контроль над моим разумом перенимает сердце. Тогда сила, которая из него исходит направляется прямо в руки. Это как магия", — рассказывает Барреси.

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Кинорежиссер и дизайнер Джессика Ли Кларк-Божин из канадского города Ванкувер выпекает из теста настоящие шедевры. Это приготовленные по классическому рецепту пироги, главной изюминкой которых является оригинальный декор: на поверхности этих сладких творений возникают реалистичные изображения книжных персонажей, животных, фантастических существ, мультипликационных героев и известных музыкантов.