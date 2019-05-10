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пятница, 10 мая 2019 15:17

Ювелирная работа: с помощью ножа мужчина превращает еду в произведения искусства
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За свои работы Барреси неоднократно получал различные награды.
Фото: facebook.com
За свои работы Барреси неоднократно получал различные награды.
За свои работы Барреси неоднократно получал различные награды.
За свои работы Барреси неоднократно получал различные награды.
За свои работы Барреси неоднократно получал различные награды.

Дизайнер-резчик итальянского происхождения Даниэль Барреси вырезает на овощах и фруктах удивительные узоры. Благодаря своим оригинальным способностям мужчина получил всемирную известность и был неоднократно награжден престижными премиями.

Основным материалом, с которым работает Барреси, являются разнообразные фрукты и овощи. Чаще всего использует арбузы, тыквы, авокадо, брокколи, папайю и дыни. Невероятные скульптуры вырезает также из сыров и мыла. Фото своих творений публикует на официальных страницах в Instagram и Facebook.

"Когда касаюсь ножа, контроль над моим разумом перенимает сердце. Тогда сила, которая из него исходит направляется прямо в руки. Это как магия", — рассказывает Барреси.

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Кинорежиссер и дизайнер Джессика Ли Кларк-Божин из канадского города Ванкувер выпекает из теста настоящие шедевры. Это приготовленные по классическому рецепту пироги, главной изюминкой которых является оригинальный декор: на поверхности этих сладких творений возникают реалистичные изображения книжных персонажей, животных, фантастических существ, мультипликационных героев и известных музыкантов.

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