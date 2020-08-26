Топ-10 идей, как изысканно подать сырную тарелку

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Сырная тарелка, или, как ее еще называют "сырная доска" - универсальная закуска для любого застолья. Обычно ее формируют из четырех и более сортов сыра. Их располагают по нарастающей вкуса - от нежных и мягких до самых вяжущихся и острых. Дополняют виноградом, орехами, яблоками, крекерами или медом.

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Масляный крем, мастика - давно в прошлом. Лучшее украшение для торта - свежие ягоды, фрукты и цветы. Для этого требуется минимум усилий, доступные ингредиенты - и обычный бисквит станет изысканным тортом.