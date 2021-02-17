Средиземноморский деликатес: как приготовить настоящую паэлью

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 4428
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2268
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 936
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3942
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 918
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 234
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 333
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 459
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2934
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 351
Фото
Все фото
13
14
10
10
6
На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Не еда, а произведение искусства: художница превратила скучные обеды в персонажей аниме
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Показали карамельный чизкейк, перед которым невозможно устоять
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Правила составления сырной тарелки: яркие идеи
Как сделать соленую карамель
Как сделать соленую карамель
Видео
Все видео
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Зимний пирог с мандаринами от Елизаветы Глинской
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Легко и просто: как на самом деле надо есть суши
Витаминный салат готовят за 5 минут
Витаминный салат готовят за 5 минут
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Ленивые голубцы из пекинской капусты от Татьяны Литвиновой
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Елизавета Глинская раскрыла рецепт плавающего десерта
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 459
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1818
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 279
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2349
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 270
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 603
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
понедельник, 22 февраля 2021 09:40

Средиземноморский деликатес: как приготовить настоящую паэлью

  Комментировать
Средиземноморский деликатес: как приготовить настоящую паэлью
В паэлью с белым вином лучше выбирать рис круглозерный сортов. Фото: the-challenger.ru

Испанская паэлья подойдет для товарищеского застолья или праздничного ужина. Название блюда означает "сковородка". Эта посуда должна быть широким и плоским: чем шире, тем лучше. Слой риса не должен быть выше 2 см.

Лучшими сортами риса для приготовления паэльи будут испанские сорта. Испанский рис можно заменить итальянским арборио или карнароли. С ними паэлья тоже получится мягкой и сочной.

Ингредиенты:

250 мл. оливкового масла

100 мл. белого вина

2 кг мидий

500 г креветок

300 г мяса кальмара

250 г моллюсков

200 г филе рыбы

2 сладких перца разных цветов

4 помидора

2 головки чеснока

пучок петрушки

200 г зеленого горошка

200 г отварного нута

300 г риса

1 л рыбного бульона

2 щепотки шафрана

Приготовление:

Промыть в нескольких водах мидии и моллюски. Очистить чеснок и порубить с петрушкой. Филе рыбы порезать крупными кусками, мясо кальмара нарезать кольцами. Помытые перцы нарезать по длине толстыми полосками. Разрезать на четыре части.

Нагреть бульон и положить в него шафран, чтобы настоялся.

На среднем огне жарить мидии. Добавить ветку петрушки и пол стакана вина, накрыть крышкой и готовить только чтобы открылись раковины мидий. Вынуть мясо мидий из ракушек и отложить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изысканный ужин: как приготовить рыбу под шампанским

На среднем огне нагреть плоскую и большую сковородку, где обжарить все морепродукты. Добавить помидоры, петрушку с чесноком и еще раз хорошо перемешать. Сверху выложить куски рыбного филе, высыпать рис и обжаривать все вместе 3-4 мин.

Добавить зеленый горошек, нут и все залить кипящим бульоном, чтобы жидкость покрыла только рис. Через 10 мин, когда рис впитает большое количество бульона и верхний слой будет наружу. Выложить поверх риса цели мидии, которые оставили для декора. Через 10 мин. постепенно выложить все морепродукты поверх риса с мидиями, а не перемешивать и не подливать бульона, готовить паэлью еще 10 мин.

Выключить огонь и оставить блюдо настояться 5 мин. Подавать к столу в сковороде с разрезанным лимоном.

Быстрый и сытный перекус никогда не помешает, особенно, если приготовленный из любимого национального продукта украинский - сала. Такая закуска отлично сочетается с хлебом. Готовится за считанные минуты.

homeidealist.gorenje.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Средиземноморский деликатес: как приготовить настоящую паэлью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

На судне погибло 128 человек

Умер мореплаватель, в честь которого назвали Америку

Разрешили экстрадицию фигуранта дела Гандзюк

В Украине отменили смертную казнь

Самое читаемое
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 9828
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
Гороскоп на 21 февраля: какие сюрпризы ждать от предпоследнего воскресенье зимы
 Просмотров: 7056
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем
Популярное обезболивающее может привести к серьезным проблемам со здоровьем Просмотров: 6705
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
На Крещатике схватили четырех карманных воровок: показали фото
4
 Просмотров: 5202
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
Трамваи на полном ходу сносили столбы и деревья
6
 Просмотров: 4950
Кухня
На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
На зависть всем: как удивить гостей яркой нарезкой
13
 Просмотров: 2259
Лимонный соблазн: как сделать нежный чизкейк
Лимонный соблазн: как сделать нежный чизкейк Просмотров: 27
Салат с авокадо: раскрыли простой рецепт
Салат с авокадо: раскрыли простой рецепт Просмотров: 18
Экстравагантное сочетание: салат из сельди заправляют йогуртовым соусом
Экстравагантное сочетание: салат из сельди заправляют йогуртовым соусом Просмотров: 18
Выкопали гигантскую картофелину
Выкопали гигантскую картофелину
 Просмотров: 1062
Голосов: 330
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть