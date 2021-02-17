Средиземноморский деликатес: как приготовить настоящую паэлью

В паэлью с белым вином лучше выбирать рис круглозерный сортов. Фото: the-challenger.ru

Испанская паэлья подойдет для товарищеского застолья или праздничного ужина. Название блюда означает "сковородка". Эта посуда должна быть широким и плоским: чем шире, тем лучше. Слой риса не должен быть выше 2 см.

Лучшими сортами риса для приготовления паэльи будут испанские сорта. Испанский рис можно заменить итальянским арборио или карнароли. С ними паэлья тоже получится мягкой и сочной.

Ингредиенты:

250 мл. оливкового масла

100 мл. белого вина

2 кг мидий

500 г креветок

300 г мяса кальмара

250 г моллюсков

200 г филе рыбы

2 сладких перца разных цветов

4 помидора

2 головки чеснока

пучок петрушки

200 г зеленого горошка

200 г отварного нута

300 г риса

1 л рыбного бульона

2 щепотки шафрана

Приготовление:

Промыть в нескольких водах мидии и моллюски. Очистить чеснок и порубить с петрушкой. Филе рыбы порезать крупными кусками, мясо кальмара нарезать кольцами. Помытые перцы нарезать по длине толстыми полосками. Разрезать на четыре части.

Нагреть бульон и положить в него шафран, чтобы настоялся.

На среднем огне жарить мидии. Добавить ветку петрушки и пол стакана вина, накрыть крышкой и готовить только чтобы открылись раковины мидий. Вынуть мясо мидий из ракушек и отложить.

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На среднем огне нагреть плоскую и большую сковородку, где обжарить все морепродукты. Добавить помидоры, петрушку с чесноком и еще раз хорошо перемешать. Сверху выложить куски рыбного филе, высыпать рис и обжаривать все вместе 3-4 мин.

Добавить зеленый горошек, нут и все залить кипящим бульоном, чтобы жидкость покрыла только рис. Через 10 мин, когда рис впитает большое количество бульона и верхний слой будет наружу. Выложить поверх риса цели мидии, которые оставили для декора. Через 10 мин. постепенно выложить все морепродукты поверх риса с мидиями, а не перемешивать и не подливать бульона, готовить паэлью еще 10 мин.

Выключить огонь и оставить блюдо настояться 5 мин. Подавать к столу в сковороде с разрезанным лимоном.

Быстрый и сытный перекус никогда не помешает, особенно, если приготовленный из любимого национального продукта украинский - сала. Такая закуска отлично сочетается с хлебом. Готовится за считанные минуты.