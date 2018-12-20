Создали оригинальные макароны, совсем не похожие на изделия из теста

Фото: instagram.com

Линда Миллер Николсон из американского города Сиэтл изготовляет различные виды пасты с добавлением натуральных красителей всех цветов радуги. Зеленый получает из гороха или петрушки, желтый — из куркумы, фиолетовый — из свеклы и так далее.

Для приготовления своей авторской пасты женщина использует специальные инструменты. Некоторые из них разработала сама. Экспериментирует Линда не только со цветами, но и с текстурами. Благодаря авторским техникам она заставляет тесто приобретать нужной ей формы, например, скручиваться или расслаиваться. Фото необычных макаронных изделий собственного приготовления публикует на своей странице в Instagram.

Пасту на продажу Линда не производит. Демонстрирует свои авторские техники на мастер-классах, выступает в роли эксперта на кулинарных телешоу. В октябре этого года издала собственную кулинарную книгу.

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Ранее показали оригинально оформленное печенье, которое не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Автором необычной выпечки является американка Холли Фокс. Оригинального вида печенью женщина придает с помощью нестандартных формочек и разноцветной сахарной глазури. Над декорированием каждого изделия работает вручную.