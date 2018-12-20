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четверг, 20 декабря 2018 14:50

Создали оригинальные макароны, совсем не похожие на изделия из теста
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Для приготовления своей пасты Линда использует исключительно натуральные красители.
Фото: instagram.com
Для приготовления своей пасты Линда использует исключительно натуральные красители.
Для приготовления своей пасты Линда использует исключительно натуральные красители.
Для приготовления своей пасты Линда использует исключительно натуральные красители.
Для приготовления своей пасты Линда использует исключительно натуральные красители.

Линда Миллер Николсон из американского города Сиэтл изготовляет различные виды пасты с добавлением натуральных красителей всех цветов радуги. Зеленый получает из гороха или петрушки, желтый — из куркумы, фиолетовый — из свеклы и так далее.

Для приготовления своей авторской пасты женщина использует специальные инструменты. Некоторые из них разработала сама. Экспериментирует Линда не только со цветами, но и с текстурами. Благодаря авторским техникам она заставляет тесто приобретать нужной ей формы, например, скручиваться или расслаиваться. Фото необычных макаронных изделий собственного приготовления публикует на своей странице в Instagram.

Пасту на продажу Линда не производит. Демонстрирует свои авторские техники на мастер-классах, выступает в роли эксперта на кулинарных телешоу. В октябре этого года издала собственную кулинарную книгу.

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Ранее показали оригинально оформленное печенье, которое не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Автором необычной выпечки является американка Холли Фокс. Оригинального вида печенью женщина придает с помощью нестандартных формочек и разноцветной сахарной глазури. Над декорированием каждого изделия работает вручную.

instagram.com
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