С вишнями, черникой и тыквой: простые рецепты домашних пирогов

Вишневая шарлотка
Что нужно:
4 яйца,
1 стакан свежих или замороженных вишен;
2 стакана муки;
3-4 ст. ложки сахара,
крахмал;
корица, мускатный орех, ванилин;
мороженое.
Как готовить:
Взбить яйца миксером или блендером. Постепенно добавлять муку, размешивая до однородной массы. Добавить сахар и приправы. Вишни, вывалять в крахмале и тоже добавить в смесь. Готовое тесто вылить в форму. Запекать при температуре 180 градусов, 15-18 мин. Готовность проверить зубочисткой. Подавать с мороженым.
Черничный пирог
Что нужно:
200 грамм сливочного масла;
2 стакана муки;
1 стакан свежией или замороженой черники;
1-2 яйца;
5 ст. ложек сахара, отдельно полстакана сахара,
корица, ванилин, мускатный орех по желанию.
мороженое.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С медом или перцем чили: показали необычные варианты квашеной капусты
Как готовить:
Нагреть масло до комнатной температуры. Вместе с яйцом, сахаром а приправами добавить в муку. Хорошо замесить. Покрыть пищевой пленкой, и поставить в холодильник на 30 мин. Тесто должно хорошо остыть, чтобы его было легче переместить в форму или бритванках.
Когда тесто остынет - вистелеты им дно бритвани. Высыпать чернику, и засыпать сахаром. Печь в духовке 15-20 мин при температуре 180 градусов. Подавать с мороженым, по вкусу.
Тыквенный пирог
Что нужно:
200 грамм очищенного, свежего или замороженного тыквы;
200 грамм сливок;
2 стакана муки;
2 яйца;
200 грамм сливочного масла;
полстакана сахара,
2 ложки кукурузного крахмала;
корица, ванильный сахар, мускатный орех.
Как делать:
Нагреть масло до комнатной температуры. Добавить его вместе с сахаром специями и яйцом в муку. Хорошо замесить. Покрыть пищевой пленкой, и поставить в холодильник на 30 мин.
Очищеную порезануютыкву сварить. Слить воду, добавить сливки, сахар, приправы и яйцо. Взбить в блендере.
Тестом устелить бритванку. Сверху высыпать тыквенный мусс. Запекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Пирог подавать холодным.
В холодный вечер ничто не нравится так хорошо, как чашка ароматного чая с медом или какао с зефиркамы. Но если вам не нравятся такие напитки, предлагаем 5 необычных рецептов, согревают не хуже.
Комментарии