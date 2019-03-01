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понедельник, 04 марта 2019 03:28

С вишнями, черникой и тыквой: простые рецепты домашних пирогов

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С вишнями, черникой и тыквой: простые рецепты домашних пирогов
Самые вкусные рецепты домашних пирогов. Фото с открытых источников.

Вишневая шарлотка

Что нужно:

4 яйца,

1 стакан свежих или замороженных вишен;

2 стакана муки;

3-4 ст. ложки сахара,

крахмал;

корица, мускатный орех, ванилин;

мороженое.

Как готовить:

Взбить яйца миксером или блендером. Постепенно добавлять муку, размешивая до однородной массы. Добавить сахар и приправы. Вишни, вывалять в крахмале и тоже добавить в смесь. Готовое тесто вылить в форму. Запекать при температуре 180 градусов, 15-18 мин. Готовность проверить зубочисткой. Подавать с мороженым.

Черничный пирог

Что нужно:

200 грамм сливочного масла;

2 стакана муки;

1 стакан свежией или замороженой черники;

1-2 яйца;

5 ст. ложек сахара, отдельно полстакана сахара,

корица, ванилин, мускатный орех по желанию.

мороженое.

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Как готовить:

Нагреть масло до комнатной температуры. Вместе с яйцом, сахаром а приправами добавить в муку. Хорошо замесить. Покрыть пищевой пленкой, и поставить в холодильник на 30 мин. Тесто должно хорошо остыть, чтобы его было легче переместить в форму или бритванках.

Когда тесто остынет - вистелеты им дно бритвани. Высыпать чернику, и засыпать сахаром. Печь в духовке 15-20 мин при температуре 180 градусов. Подавать с мороженым, по вкусу.

Тыквенный пирог

Что нужно:

200 грамм очищенного, свежего или замороженного тыквы;

200 грамм сливок;

2 стакана муки;

2 яйца;

200 грамм сливочного масла;

полстакана сахара,

2 ложки кукурузного крахмала;

корица, ванильный сахар, мускатный орех.

Как делать:

Нагреть масло до комнатной температуры. Добавить его вместе с сахаром специями и яйцом в муку. Хорошо замесить. Покрыть пищевой пленкой, и поставить в холодильник на 30 мин.

Очищеную порезануютыкву сварить. Слить воду, добавить сливки, сахар, приправы и яйцо. Взбить в блендере.

Тестом устелить бритванку. Сверху высыпать тыквенный мусс. Запекать в течение 20 минут при температуре 180 градусов. Пирог подавать холодным.

В холодный вечер ничто не нравится так хорошо, как чашка ароматного чая с медом или какао с зефиркамы. Но если вам не нравятся такие напитки, предлагаем 5 необычных рецептов, согревают не хуже.

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