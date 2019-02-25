С медом или перцем чили: показали необычные варианты квашеной капусты

Квашеная капуста является вкусным дополнением стола зимой. Она не лище дополняет блюда, но и защищает от авитаминоза в межсезонье. Ее легкая кислинка разнообразит вкус ежедневных блюд.

Каждый заготавливает капусту по своему рецепту. Кроме привычных вариантов, есть новые не менее вкусные.

Мало кто догадывался, что капусту можно квасить с острым перцем, медом или виноградом. А чернослив и яблоки добавляют не только к тушеной, но и к квашеной. Он добавляет аромат и фруктовый привкус.

Автор: http://medexpress.com.ua Рецепты квашеной капусты: необычные варианты простого блюда

С медом

Мелко нарезать средний кочан капусты. Почистить и натереть 1 большую морковку на крупной терке. Сложить их плотно в стеклянную банку. Для рассола вскипятить 1,5 л воды и растворить в ней 3,5 ст. л. соли и 1,5 ст. л. меда. Теплым рассолом залить капусту вверх и прикрыть банку не плотно крышкой, чтобы пар и продукты брожения свободно выходили. Поставить банки на поддон, куда будет стекать лишний рассол из брожения. Капусту можно есть на следующий день, сохраняя ее в погребе или холодильнике.

С черносливом

На 1,5 кг берет среднюю морковку, свеклу и 100 г чернослива. Нарезать 1,5 кг капусту, натереть 1 морковь и столовую свеклу. Пол-лимона со шкуркой перекрутить на мясорубку, зерна вынуть. Запарить 100 г чернослива в стакане кипятка. Слить эту воду и развести ней 50 г меда. В конце добавить 1 ст. л. соли. Все перемешать, сложить в 3-литровую банку и залить маринадом. Оставить на холоде на три дня.

С яблоками

На 10 кг нашинкованной капусты натереть 3 кг моркови. Перемешать со стаканом соли и 2 ст. л. сахара. Насыпать горсть клюквы и полгорсти тмина. В банки утрамбовать капусту и положить натертое на крупную терку кислое яблоко. Далее снова капусту и повторить чередование. Накрыть прессом и оставить на 3 суток.

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С перцем чили

Нашинковать 5 кг капусты. Смешать 300 г натертой моркови, 1 порезанным стручка горького перца и 2 головками чеснока. Утрамбовать в бочку и залить рассолом из 4 л воды и 200 г соли. Добавить порезанную петрушку или сельдерей. Оставить под гнетом на 2 дня, после чего перемешать с 400 г сахара и расфасовать в 3-литровые банки. Хранить в холоде.

Автор: http://edinstvennaya.ua Рецепты квашеной капусты: необычные варианты простого блюда

Со свеклой и хреном

Нарезать 5 кг капусты большими кусками. Добавить 100 г натертого на мелкой терке хрена и пучок зелени петрушки. Пропустить через пресс 100 г чеснока. Порезать на куски 300 г свеклы. Капусту слоями утрамбовать в банки или бочку для квашения, утрамбовывая. Переводя хреном, свеклой и пряностями. Вскипятить 3 л воды, где растворить 150 г соли и ⅔ стакана. сахара. Перемешать до полного растворения и охладить до 40 градусов. Оставить рассолом капусту, прикрыть крышкой и оставить на 3-4 дня при комнатной температуре. Готовую капусту хранить в холоде.

С грибами

Тонко нашинковать 5 кг капусты. Натереть на терке 1 кг моркови, 500 г лука нарезать полукольцами. Капусту смешать с луком и морковью, посолить и слегка перетереть руками. Сложить в бочку или кастрюлю с 1 кг опят. Они плотные, держат форму и сочетаются с овощами. Перед тем, как солить, грибы проварить в подсоленной воде, пока не упадут на дно. Промыть холодной водой и слегка обжарить. Сдобрить черным молотым перцем, 150 г соли и 1,5 ст. л. сахара. Накрыть гнетом на 2 суток.

С виноградом

Для рассола растворить 1 л воды, ½ стакана растительного масла, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 1 ст. л. уксуса и 4 зубчика чеснока, пропущенный через пресс. Нашинковать 2 кг капусты, 3 морковки натереть на терке для корейской моркови. Нарезать 3 зеленых яблока тонкими ломтиками. Перемешать и выложить в емкость для квашения слой капусты с морковью и яблоками, полстакана зеленого винограда, стакан клюквы. Сверху положить оставшуюся капусту. Залить рассолом, прикрыть чистой тканью, сверху прижать гнетом и оставить на 2 дня. Готовую капусту поставить в холодильник.

Острая с чесноком

Натереть 4 морковки на крупной терке и 4 зубчика чеснока выдавить через пресс. Смешать их с 90 г соли и ½ ч. Л. черного и красного молотого перца. Тщательно растереть и смешать с 3 кг нашинкованной капусты. Затем плотно сложить в кастрюлю и прижать грузом, чтобы появился рассол. Оставить на сутки. Если жидкости окажется мало, приготовить рассол, растворив 70 г соли на 1 л кипящей воде. Охладить его и залить капусту. Через 3-4 дня острая капуста готова.