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воскресенье, 13 мая 2018 17:32

"Разве курица - сестра моркови" - как защищать вегетарианство перед мясоедами

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&quot;Разве курица - сестра моркови&quot; - как защищать вегетарианство перед мясоедами

Британская писательница и активист движения за права животных Джульет Геллатли стала вегетарианкой в ​​15 лет. В своей книге "Как стать, быть и оставаться вегетарианцем" предлагает остроумные ответы на наиболее раздражающие вопросы, которыми мясоеды время от времени надоедают вегетарианцам.

Откуда вы знаете, что овощи не чувствуют боль?

Если вы увидите, как разрезанный кочан капусты бежит по улице и кричит, позвоните мне. Мы с вами впервые увидим овощ с центральной нервной системой.

Но я слышал, что растения кричат, когда их срезают.

Нет, они не кричат, даже если увидят фильм ужасов "Кошмар на улице Вязов". Звуки, которые улавливает электронное оборудование, когда срезают растения, производят газы. Когда растение срезают, нарушается внутреннее давление в стебле, это заставляет газ внутри растения двигаться с шумом к месту среза.

Употреблять мясо в пищу вполне естественно - испокон веков люди ели мясо!

Если вы будете есть только мясо и молочные продукты, то вы умрете в течение года. Средняя продолжительность жизни вегана или вегетарианца составляет 80 лет.

Но в мясе содержится протеин, который способствует формированию мышечной массы!

Да, потому горилла - которая не ест ничего кроме растительной пищи - такая сильная и мускулистая.

Вегетарианцы едят курятину?

Нет, не едят! Что, по вашему мнению курица двоюродная сестра моркови И просто на будущее, вегетарианцы так же не едят людей.

Ты всего лишь один, разве твой отказ от мяса играет какую-то роль?

О, я всего лишь спасаю жизни 5 коров, 20 свиней, 29 овец, 760 кур, 46 индюшек, 15 уток, 7 кроликов и половине тонны рыбы. А что делаете вы?

Если мы все станем вегетарианцами, то на земле не хватит места, чтобы выращивать пищу для всех?

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Как вы думаете, кто съедает больше злаков в день, вы или корова? Если мы все станем вегетарианцами, то нам потребуется в половину меньше земель, чем мы используем сейчас. Если мы все станем веганами, то в четыре раза меньше земли.

Что вы едите вместо мяса?

Пицца, сосиски, чили, запеканка, карри, гамбургеры, хот дог, лазанья, каннелони, спагетти ... можно продолжать до бесконечности.

В Ассоциации диетологов Америки и Канады еще в 2003 году заявили, что сбалансированное веганское питание подходит для всех людей, даже для новорожденных. 2015 Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения (IARC) сообщило о связи рака с потреблением мяса. В этом году Американская кардиологическая ассоциация подтвердила, что веганский и вегетарианский типы питания полезны для здоровья сердца. 2013 года высший орган здравоохранения Австралии официально признал Веганскаое питание полезным для здоровья всех возрастных групп, включая младенцев, беременными женщинами и кормящими матерями.

Автор: Валерия Радзиевская
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