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5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире

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5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире

В современном мире все больше распостраняется вегетарианство и веганство. Но людям, отказавшимся от мяса и других продуктов животного происхождения, нередко сложно придерживаться своих убеждений в мире, где царит культура мясоедства.

Gazeta.ua собрала 5 веских причин, которые убеждают перейти на растительную пищу.

1. В мясе животных размножаются вирусы и бактерии

В девяносто пяти процентах причиной всех пищевых отравлений является мясо, яйца или молочные продукты. Вероятность заражения вирусами и бактериями от животных гораздо больше чем из овощей, потому что животные в биологическом плане более схожи с нами. Многие вирусы, живущие в крови или клетках других животных могут так же неплохо жить и в наших организмах.

У многих в жизни бывало такое: спустя 12 часов, после того как вы съели курицу вы почувствовали недомогание. Затем это превращается в острые боли в желудке, которые отдают в спину. Затем у вас начинается диарея, поднимается температура и вас тошнит. Это продолжается несколько дней, а потом вы чувствуется себя обессиленным на протяжении нескольких недель.

2. Мясоедство уничтожает животных

С течением времени все больше экзотических животных появляются в ресторанных меню. Сейчас там можно уже увидеть страусов, эму, перепелов, аллигаторов, кенгуру, цесарок, бизонов и даже оленей. Скоро там будет все, что может ходить, ползать, прыгать или летать. Одного за другим мы забираем животных из дикой природы и сажаем в клетку. Таких существ как страусы, которые живут семейными колониями и свободно бегают по африканским прериям, сгоняют в маленькие, грязные сараи.

3. Мясо приводит к заболеваниям

Как вы думаете, что произойдет, если вы не будете есть ничего кроме всевозможных сортов мяса, и молочных продуктов? Вы умрете примерно в течение года. А что произойдет, если вы будете употреблять в пищу только веганские или вегетарианские продукты, овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи и семена? Вы наверняка станете гораздо здоровее, чем большинство людей.

4. Растительная пища богата на антиоксиданты.

В 1996 году около 200 исследований подтвердили, какую пользу приносят антиоксиданты. Например, Национальный Институт Изучения раковых Заболеваний и Гарвардская Медицинская Школа обнаружили, что употребляя витамины А, С и Е со свежими фруктами и овощами мы можем снизить риск заболевания раком и болезнями сердца. Эти витамины даже помогают поддерживать работу мозга в преклонном возрасте.

Однако, ни один из этих трех антиоксидантов не встречается в мясе. Единственный источник этих жизненно необходимых для здоровья веществ фрукты, овощи и солнечный свет, а так же сливочное масло и маргарин в случае с витамином Д.

5. Вегетариансткое меню дешевле чем мясное

Если ты любишь готовить, быть вегетарианцем или веганом очень удобно и совсем не дорого. Почти в любом магазине можно найти основу рациона: бобовые, крупы, овощи, фрукты, зелень, ягоды, соевые продукты.

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Даже если вы пришли к такому решению осознанно, организму понадобится время, чтобы перестроиться, поэтому сначала лучше отказаться от красного мяса, потом от птицы и если вы захотите пойти дальше и будете при этом чувствовать себя лучше - от рыбы и молочной продукции.

Для начинающих вегетарианцев очень важно соблюдать сбалансированное питание, в противном случае вы просто начнете вместо мяса наедаться мучным и сладким. Обязательно кроме фруктов, ягод, зелени и овощей включайте в рацион продукты, богатые растительным белком: бобовые - фасоль, чечевица, нут, маш, цельные крупы - гречка, пшено, киноа. Осторожным нужно быть с орехами, потому что иногда они тяжело усваиваются организмом и сами по себе относятся к высококалорийной пище. Покупать их лучше не обжаренными.

Среди сторонников вегетарианства были известные личности: Вольтер, Пифагор, Байрон, Сенека. Известными вегетарианцами наших дней следует назвать Брэда Питта, Пола Маккартни, Тома Круза, Даниэля Негреану, Джареда Лето, Николь Кидман, Памелу Андерсон. Многие из этих людей отдали предпочтение растительной пищи уже в зрелом возрасте.

Автор: Валерия Радзиевская
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