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понедельник, 07 мая 2018 12:50

В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
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Фото: Vegan City
Команда Vegan City

Проект Vegan City запустил карту киевских заведений с веганский пищей. На карте, помимо собственно веганских/вегетарианских кафе, ресторанов и стритфуд-кафе, размещены всеядные заведения, которые имеют растительное меню. Все эти заведения объединились в Vegancity family.

- Такие меню разрабатывались шеф-поваром каждого заведения совместно с бренд-поваром Vegan City. Некоторые заведения имели свое растительное меню, и мы только дегустировали их блюда, уточняли все составляющие и интересовались условиями приготовления, чтобы убедиться, что все соответствует веган-критериям, - рассказывают организаторы.

Проект имеет три функции: вводить полноценное веганское меню в тех заведениях, где их нет; дать людям удобную навигацию по всем местам, где есть веганская пища; и третья функция - благотворительность.

- Мы придумали новый формат фандрайзинга с помощью чат-бота. Специально для поколения миллениалов и любителей диджитал-технологий. Собираем средства на реализацию проекта Kinder Gardens - озеленение территорий возле детских садов, - объясняет Вика Калинюк, менеджер проекта Vegan City.

Как фондировать:

1. Заказать блюда из VeganCity-меню

2. Сфотографировать чек своего веган-заказа

3. Отправить фото в Telegram VeganCity_Bot: t.me/Vegan_City_bot

- На собранные деньги мы покупаем саженцы и семена, и вместе с ОО "Кедры Украины" организовываем акции высадки деревьев возле детских садов. Деревья сажаем вместе с детьми, - объясняют в Vegan City.

Чат-бот также бронирует столики в некоторых ресторанах Vegancity family.

По словам организаторов проекта, в ближайшие месяцы пополнение на карте планируется несколько раз в неделю, так как очень много заведений сейчас находятся на стадии разработки меню или печати полиграфии.

Веганское меню в каждом заведении авторские и соответствует концепции ресторана / кафе.

Автор: Vegan City
  Людмила Семеха
Людмила Семеха

Людмила Семеха, бренд-шеф ресторанов Gastro Bar N7, Prynada Ukrainian Cafe, HayLoft Ukrainian BBQ и Fiji Lounge Bar:

- Рецепты собраны мной в различных уголках мира. Добавив к ним новые гастрономические акценты, я создала сбалансированное, разнообразное и, что самое важное, вкусное растительное меню для всех гостей сети Fiji Group Restaurants. Рекомендую попробовать:

- голубцы с кус-кусом в сливочно-трюфельном соусе;

- Vegan Том Ям с грибами вешенками;

- тыквенный крем-суп с чили перцем;

- гречневую лапшу с овощами и соевым мясом;

- Vegan бургер с картофелем гриль;

- штрудель с вишнями.

Автор: Сергей Старостенко
  Дмитрий Борисов
Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов, повар, владелец и бренд-шеф одноименной сети ресторанов:

- Создание вегетарианских меню и приобщение к VeganCity - это вполне логичный, ожидаемый шаг для нас. Во-первых, с самого начала мы хотим сделать наши рестораны максимально открытыми для разных людей - с разными вкусами, жизненной философией и предпочтениям. Поэтому стать vegan friendly - это еще один шаг на этом пути.

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Веганское меню в Chicken Kyiv - легкое, лаконичное, но интересное. Кроме разнообразных салатов - с грибами и чукой, с манго и малиновым соусом - мы предлагаем и супы, и десерты, и питательные горячие блюда. Очень советую попробовать овощную лазанью из баклажанов и цукини с шелковым тофу и цветную капусту-гриль с апельсиновой тахиной. А на десерт выбрать тапиоку на кокосовом молоке с малиной.

В японско-перуанском ресторане RONIN есть и веганские "чаши Будды" с киноа, эдамаме и корнями лотоса. Также могу посоветовать хрустящие темаки с бататом и бэби-кукурузой и шелковый тофу с халапеньо и пряным грибным бульоном. Кроме того, изначально в RONIN мы готовим raw-кейки - без сахара, масла, муки и меда - на основе орехов, кероба и ягод.

Автор: Vegan City
  Команда Vegan City
Команда Vegan City

- Основная цель проекта - это постепенное распространение растительного питания в Украине. Это нелегкий и длительный процесс, но именно постепенное введение веганских и вегетарианских блюд в традиционные заведения будет способствовать популяризации такого питания среди украинцев. Люди должны попробовать такие блюда и убедиться, что растительное питание может быть вкусным, питательным и разнообразным, - заключает координатор проекта Оксана Коминко.

На странице проекта в Facebook можно найти рецепты шеф-поваров ресторанов Vegancity family.

Инстаграм проекта - это полноценный арт-объект в очень своеобразной форме распространяет идеи и ценности проекта.

Академия питания и диетологии США считает, что надлежащим образом спланированные вегетарианские, в том числе веганская, диеты являются здоровыми, питательными и могут обеспечить преимущества для здоровья в профилактике и лечении определенных заболеваний. Эти диеты подходят для людей на всех этапах жизненного цикла, в том числе женщинам во время беременности и лактации, новорожденным, детям, подросткам, пожилым людям, а также спортсменам. Растительные диеты более экологически устойчивыми, чем диеты, богатые продукты животного происхождения, поскольку они используют меньше природных ресурсов и связанные с гораздо меньшим вредом окружающей среде

Автор: Валерия Радзиевская
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