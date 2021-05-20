Раскрыли рецепты, которые меняют отношение к скумбрии

Скумбрия - доступная, вкусная и относительно не дорогая рыба. Едят не только запеченной, но и в виде паштетов и даже жарят котлеты. Рецептов множество, главное выбрать свежую рыбу и рецепт, который придется по душе.
Картофельные котлеты со скумбрией
Ингредиенты:
картофель - 3 шт.
лук репчатый - 1 шт.
чеснок - 3 зуб.
скумбрия х / к - 1 шт.
мука - 1 ст. л.
соль, перец - по вкусу
панировочные сухари - по вкусу
масло - по вкусу
Приготовление:
Лук, чеснок измельчить и обжарить. Картофель очистить, мелко нарезать. Скумбрию отделить от кости и также измельчить. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и муку, сформировать котлеты. Хорошо разогреть масло в сковороде, перед жаркой котлеты обвалять в сухарях. Обжарить с двух сторон до румяности. Подавать с овощами.
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Паштет из скумбрии
Ингредиенты:
скумбрия - 1 шт.
луковица, лавровый лист, душистый перец - дза вкусом
грецкие орехи - 30 г
сливочный сыр - 2 ст. л.
Приготовление:
Скумбрию очистить, убрать голову, плавники. Добавить в кипящую подсоленную воду с лавровым листом, луковицей, перцем и отварить до готовности - около 10 минут. Выложить на тарелку, остудить. Орехи подсушить на сковороде. Измельчить скалкой или с помощью блендера. Добавить скумбрию, сливочный сыр, все взбить до однородности. Отлично сочетается с тостами.
Скумбрия, запеченная под йогуртовым соусом
Ингредиенты:
скумбрия - 2 шт.
лук - 1 шт.
сок половины лимона - по вкусу
натуральный йогурт - 150 г
соль, специи - по вкусу
Приготовление:
Скумбрию выпотрошить, разрезать вдоль на 2 части, удалить кости. Луковицу очистить, порезать полукольцами. Йогурт посолить, соединить с луком и лимонным соком. Залить этой смесью скумбрию, убрать мариноваться в холодильник на 30 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Скумбрию вместе с маринадом выложить в пакет для запекания или в форму, запекать 30 минут.
Маринованная скумбрия - вкусная и полезная пища на любой случай жизни. Рыбу подают к столу, украсив кольцами свежего лука, розмарином, оливками, или дольками лимона.
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