Раскрыли рецепты, которые меняют отношение к скумбрии

Время приготовления 15 мин. Фото: Saveurs Secretes: Pexels

Скумбрия - доступная, вкусная и относительно не дорогая рыба. Едят не только запеченной, но и в виде паштетов и даже жарят котлеты. Рецептов множество, главное выбрать свежую рыбу и рецепт, который придется по душе.

Картофельные котлеты со скумбрией

Ингредиенты:

картофель - 3 шт.

лук репчатый - 1 шт.

чеснок - 3 зуб.

скумбрия х / к - 1 шт.

мука - 1 ст. л.

соль, перец - по вкусу

панировочные сухари - по вкусу

масло - по вкусу

Приготовление:

Лук, чеснок измельчить и обжарить. Картофель очистить, мелко нарезать. Скумбрию отделить от кости и также измельчить. Смешать все ингредиенты, добавить соль, перец и муку, сформировать котлеты. Хорошо разогреть масло в сковороде, перед жаркой котлеты обвалять в сухарях. Обжарить с двух сторон до румяности. Подавать с овощами.

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Паштет из скумбрии

Ингредиенты:

скумбрия - 1 шт.

луковица, лавровый лист, душистый перец - дза вкусом

грецкие орехи - 30 г

сливочный сыр - 2 ст. л.

Приготовление:

Скумбрию очистить, убрать голову, плавники. Добавить в кипящую подсоленную воду с лавровым листом, луковицей, перцем и отварить до готовности - около 10 минут. Выложить на тарелку, остудить. Орехи подсушить на сковороде. Измельчить скалкой или с помощью блендера. Добавить скумбрию, сливочный сыр, все взбить до однородности. Отлично сочетается с тостами.

Скумбрия, запеченная под йогуртовым соусом

Ингредиенты:

скумбрия - 2 шт.

лук - 1 шт.

сок половины лимона - по вкусу

натуральный йогурт - 150 г

соль, специи - по вкусу

Приготовление:

Скумбрию выпотрошить, разрезать вдоль на 2 части, удалить кости. Луковицу очистить, порезать полукольцами. Йогурт посолить, соединить с луком и лимонным соком. Залить этой смесью скумбрию, убрать мариноваться в холодильник на 30 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. Скумбрию вместе с маринадом выложить в пакет для запекания или в форму, запекать 30 минут.

Маринованная скумбрия - вкусная и полезная пища на любой случай жизни. Рыбу подают к столу, украсив кольцами свежего лука, розмарином, оливками, или дольками лимона.