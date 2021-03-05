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суббота, 06 марта 2021 02:28

Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
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Интерьер спальни 2021: интересные идеи для квадратной комнаты
Фото: remontbp.com
Интерьер спальни 2021: интересные идеи для квадратной комнаты
Интерьер спальни 2021: интересные идеи для квадратной комнаты
Интерьер спальни 2021: интересные идеи для квадратной комнаты
Интерьер спальни 2021: интересные идеи для квадратной комнаты

Часто квадратные комнаты трудно обустроить за нехватки узких пространств. Именно размер является главным недостатком таких помещений, однако недостатки всегда можно превратить в достоинства. Например, в маленьких квадратных спальнях создается атмосфера уюта.

Для визуального увеличения пространства в комнате следует избегать больших и неуклюжих узоров на шторах и настенных покрытиях. Выполнять комнату в светлых тонах, а также не перегружать помещение большим количеством мебели и декора.

Двумя основными направлениями в зонировании пространства являются необратимые способы зонирования и обратно. Необратимые осуществляются с помощью перепланировки помещения и переноса стен, однако такой способ слишком сложным, что требует много средств и сил.

Оборотные способы же более практичны и просты в исполнении. Это планирование светом, акценты на цветах и ​​мебели, шторы, а также установка перегородок. Одним из самых популярных и удачных способов зонирования стоит стеллаж, который за счет своей габаритности прекрасно разделяет помещения. При этом сохраняя целостность помещения.

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Светлые оттенки всегда визуально увеличивают пространство, придают комнате легкости, а также выглядят стильно и современно. Белые, бежевые и светло-серые цвета сделают комнату по-настоящему уютной и придадут помещению сияющего эффекта.

Перед акцентным предметом мебельного гарнитура так же можно положить ковер в контрастном цвете. Главное в квадратных помещениях - избегать захламленности. Акцент в декоре можно сделать на декоративных подушках, вазах, торшеры, зеркала и картинах.

Освещение - важная составляющая любого помещения, поэтому важно тщательно продумать сценарий освещения в спальной комнате. У кровати или кресла можно разместить стильный торшер, а на шкафы или стеллажи установить мягкую подсветку.

Дизайн спальни должен внушать спокойные мысли и расслабления. Поэтому к ремонту этой комнаты следует подходить максимально продуманно. Современные производители заставят вас по-новому посмотреть на отделку стен.

remontbp.com
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