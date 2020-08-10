Раскрыли рецепт идеального бисквита

Для классического бисквита не нужно много ингредиентов. Хватит лишь трех: муки, яиц и сахара. Чтобы яйца лучше сбились — предварительно охладите их. Используйте только просеянную муку, иначе в тесте будут комочки. Не открывайте духовку раньше, чем через 15 минут после того, как поставили туда тесто, иначе десерт опадет.

Автор: vkuso.ru Когда бисквит сверху потемнеет, можно проверять его готовность с помощью зубочистки

Ингредиенты:

яйца - 6 шт.

мука - 200 г

сахар -200 г

Приготовление:

Белки отделить от желтков и взбить в густую пену. Всыпать тонкой струйкой сахар, продолжая взбивать до тех пор, пока он полностью не растворится, а пена не станет густой. Добавить желтки, слегка перемешать. Через сито малыми порциями всыпать муку. Перемешать деревянной лопаткой, чтобы не появлялись пузыри.

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Форму для выпечки диаметром 26-28 см застелить пергаментом, вылить туда тесто и поставить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать в течение 20-25 минут. Проверить готовность зубочисткой.

Торт "Аляска" эффектный и на вкус не разочаровывает. Внешне напоминает заснеженную гору. Имеет три слоя - нежный бисквит, мороженое и безе.