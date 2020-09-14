Простой рецепт: горячий шоколад подают со сливками

Главное условие удачного напитка - плитка черного шоколада. Чтобы улучшить вкус, добавляют специи - корицу, ваниль, мускатный орех. Определить качество горячего шоколада поможет его консистенция. Она должна быть кремовой.
Ингредиенты:
молоко - 1 стакан
сливки - 1-2 стакана
мед - 2 ст.л.
корица - 1 ст.л.
черный шоколад - 100 г
ванилин - по вкусу
маршмеллоу - по вкусу
Приготовление:
Взбить сливки с ванилью. В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагреть не доводя до кипения. Снять с огня, добавить шоколад. Соединить полученную смесь со сливками, перемешать. Украсить взбитыми сливками, тертым шоколадом или маршмеллоу по вкусу.
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В фруктовое суфле не добавляют сахар и красители. Только сливки, мед и фрукты.
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