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понедельник, 14 сентября 2020 12:20

Простой рецепт: горячий шоколад подают со сливками

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Простой рецепт: горячий шоколад подают со сливками
Для приготовления напитка лучше всего подойдет 50-70% горький шоколад. Фото: needpix.com

Главное условие удачного напитка - плитка черного шоколада. Чтобы улучшить вкус, добавляют специи - корицу, ваниль, мускатный орех. Определить качество горячего шоколада поможет его консистенция. Она должна быть кремовой.

Ингредиенты:

молоко - 1 стакан

сливки - 1-2 стакана

мед - 2 ст.л.

корица - 1 ст.л.

черный шоколад - 100 г

ванилин - по вкусу

маршмеллоу - по вкусу

Приготовление:

Взбить сливки с ванилью. В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагреть не доводя до кипения. Снять с огня, добавить шоколад. Соединить полученную смесь со сливками, перемешать. Украсить взбитыми сливками, тертым шоколадом или маршмеллоу по вкусу.

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В фруктовое суфле не добавляют сахар и красители. Только сливки, мед и фрукты.

segodnya.ua
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