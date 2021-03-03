Простая идея принесла миллиарды: история успеха известных сладостей

Шоколадные конфеты M & M's стали популярными во время мировой войны. Фото: sostav.ru

3 марта 1941 года компания Mars начала выпускать шоколадные конфеты M&M's. На каждом разноцветном драже напечатана буква "M". Благодаря разноцветной упаковке, они не пачкали руки потребителей.

Их название расшифровывается как "Марс и Мьюрри" - по фамилиям двух основателей компании.

Существуют разные вкусы и наполнители конфет M&M's. Коричневых драже больше, чем других. Они продаются более чем в 100 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десерт создали случайно

Сын основателя компании Форрест Марс изобрел драже M&M`s. Бизнесмен запатентовал собственный рецепт: шоколадные конфеты, покрытые слоем разноцветной сахарной глазури, которые не тают на солнце, не пачкают руки и одежду. Марс позаимствовал эту идею у испанцев, которые во время гражданской войны ели шоколадные шарики, покрытые глазурью.

Вторая мировая война принесла конфетам популярность, в основном благодаря упаковке в виде цилиндра, которую американские солдаты носили с собой. С окончанием войны этот формат исчез, на смену ему пришли пакетики прямоугольной формы, бренд использует и по сей день.

В 1960-х с опозданием создали слоган "Тает во рту, а не в руках", а на конфетах впервые появилась черная буква "M". Продажа продукта в США начали расти бешеными темпами, и в 1980 годах бренд, который стал для корпорации Mars основным, было решено вывести на другие рынки.

1995 года продажи начали падать и руководство обратилось в агентство BBDO New York с просьбой "оживить" бренд. Те придумали "комедийный ансамбль", который состоял из оживших конфет нескольких цветов: желтого, красного, синего, зеленого, коричневого и оранжевого.

Красный - персонаж саркастический и осторожный, который периодически ворчит на лучшего друга. Желтый по своему характеру добрый и простой, но не лишенный интереса. К ним присоединился "прохладный" скептик Синий и Оранжевая суровая миссис Браун. Их красивая Зеленая подружка дебютировала на экранах чуть позже, 1997 года, имела имидж соблазнительницы.

С этими драже выходит интересная выпечка. Овсяное печенье нравится многим еще с детства, когда ели с холодным молоком. Чтобы разнообразить вкус привычной выпечки, надо добавить шоколадные драже. Они сделают печенье ярким и с шоколадным привкусом.