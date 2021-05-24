От буженины к рулетам: что приготовить из индейки

Буженину запекают при 230 градусах. Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto

Индейка - диетическое и полезное мясо, которое особенно ценится у любителей здорового питания. Популярное и среди поваров, используют для приготовления не одного десятка блюд. Мясо запекают, тушат, фаршируют, жарят и тому подобное. Вариантов множество, самые вкусные рецепты собраны ниже.

Буженина

грудка индейки - 1 кг

масло - 70 г

соль, копченая паприка, сухой чеснок, порошок чили - 1 ч. л.

Приготовление:

Смешать специи с маслом и хорошо натереть ими мясо. Убрать в контейнер с крышкой на ночь в холодильник. Духовку включить на 230°С на час. Мясу придать форму рулета и скрепить ниткой - шпагатом. Положить в форму для запекания, ничем не прикрывать. Готовить 15 мин. за 23°С. Выключить, дверцу духовки и не открывать около 8 ч. За это время мясо полностью приготовится и остынет.

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Запеченная голень индейки в духовке

Ингредиенты:

голень индейки - 3 шт.

чеснок - 3 зубца

сливки - 9 с. л.

соль, перец - по вкусу

розмарин - несколько веточек

Приготовление:

Очищенные голени нашпиговать чесноком. Натереть солью и перцем. Сложить в форму для запекания. Смазать сливками ту часть голеней, которая направлена ​​вверх. Отправить в духовку, разогретую до 220°С и подождите, пока мясо подрумянятся. Перевернуть на другую сторону. Смазать сливками, подрумянить. Выложить в форму розмарин, закрыть крышкой, уменьшить огонь до 180°С и готовить еще около часа. Готовое блюдо вынуть из духовки и дать ему отдохнуть 15 мин. Подать с любимым соусом.

Рулетики из индейки с базиликом и сыром

Ингредиенты:

филе индейки - 500 г

несколько веточек зеленого базилика

твердый сыр - 150 г

грецкие орехи - 50 г

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Филе индейки промыть, обсушить, нарезать ломтиками толщиной 1,5 см. Застелить доску пищевой пленкой и отбить кусочки филе с двух сторон. Посыпать солью и молотым черным перцем. Листья базилика вымыть и обсушить, сыр нарезать кубиками, орехи поджарить на сухой сковороде или в духовке. Измельчить орехи, базилик и сыр в блендере. Выложить по 1-2 ч. л. творожно-базиликовой массы на каждую отбивную и свернуть мясо плотными рулетиками. Разложить в рукав для запекания и переложить на противень. Готовить при 200°С 30-40 мин.

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