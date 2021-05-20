Назвали три рецепта молодого картофеля, от которых текут слюнки

Самая вкусная картошка небольшого размера. Фото: Алексы Almond: Pexels

Сезон молодого картофеля в разгаре. Поэтому, пришло время доставать из кулинарных книг лучшие рецепты. Одним из самых популярных считается отварной картофель с укропом и чесноком. Несмотря на то, что картофель не менее вкусный и аппетитный в запечённом виде.

Запеченный картофель по-грузински

Ингредиенты:

молодой картофель - килограмм

хмели-сунели - по вкусу

молотый черный перец - по вкусу

оливковое масло - 2 ст. л.

соль - по вкусу

Приготовление:

Картофель тщательно вымыть, разрезать на четыре части. В миску налить оливковое масло, насыпать хмели-сунели, соль и молотый черный перец. Положить картофель и перемешать так, чтобы он покрылся маслом и приправами. Запекать при 180 градусов примерно 30-40 минут. Подавать вместе с салатом из свежих овощей.

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Молодой картофель, запеченный с тимьяном

Ингредиенты:

мелкая молодая картошка - 0,5 кг

оливковое масло - 1,5 ст. л.

соль - 1 ч. л.

листья тимьяна - 2 ч. л.

Приготовление:

Духовку разогреть до 200 градусов. Противень застелить пергаментом для выпечки. Картофель промыть. Добавить масло, соль и тимьян. Все хорошо перемешать. Высыпать картофель на противень и запекать около 35-40 минут.

Молодой картофель в духовке с острым сметанным соусом

Ингредиенты:

молодой картофель - 1 кг

кунжут - 3-4 ст. л.

молодой чеснок - 1 шт.

соль - по вкусу

масло - 1 ст. л.

укроп - пучок

Для соуса:

нежирная сметана - 300 мл

тертый белый хрон - 2 ст. л.

соль - по вкусу

Приготовление:

Кунжут обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Картофель тщательно промыть, вытереть насухо и разрезать вдоль пополам. В жаропрочную форму налить масло, картофель высыпать и хорошо перемешать, посолить. Затем каждую половинку обмакнуть разрезом в кунжут и уложить в один слой. Чеснок очистить от верхнего слоя и порезать тонкими пластинками. Заключить между картофелин в форму, отправить в духовку и запекать, время от времени помешивая лопаткой, до золотистого цвета. Приготовить соус. В сметану добавить хрен и посолить по вкусу. Можно потом добавить запеченный чеснок. Готовый картофель посыпать свежим укропом и подать.

Большинство украинцев ошибочно считают греческую кухню похожей на испанскую. Да, в обоих народов есть нечто общее. Они обожают морепродукты и овощи, которые растут на их земле. Но кроме этого испанцы, любят готовить мясо и отличаются оригинальным рецептами десертов.