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понедельник, 25 ноября 2019 01:35

Метод ладони: как контролировать вес, не считая калории

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  Метод ладони чем-то напоминает красный предупреждающий знак "Стоп обжорству". Фото: ua.depositphotos.com
Метод ладони чем-то напоминает красный предупреждающий знак "Стоп обжорству". Фото: ua.depositphotos.com

Многие из нас не хотят считать калории, чтобы контролировать свой вес. Для таких творческих натур подойдет метод, который действительно помогает сбросить вес без вреда для здоровья.

Все очень просто и наглядно. Измерять порции придется в ладонях и кулаках. Есть четыре группы продуктов — белки (мясо и рыба), овощи, углеводы (макароны, картофель) и жиры. Их объем в каждой порции измеряется с помощью беглого взгляда на раскрытую ладонь, горсть, кулак и даже большой палец.

Так легче и быстрее контролировать количество съеденного, ведь ладони у всех разные, а значит, обладатели больших рук могут позволить себе порции побольше.

Схема с такой ладонью чем-то напоминает красный предупреждающий знак "Стоп обжорству". С другой стороны, если однажды вы сделаете такую картину из ваших ладоней и прикрепите ее где-нибудь на кухне, у вас будет наглядная схема, кому сколько положить овсянки, а у детей — прямое доказательство, почему им не нужно доедать всю тарелку до конца.

Белки

Основной источник белка — мясо, рыба, яйца, молочные продукты, фасоль и прочие бобовые.

Размер порции белковых продуктов: ваша ладонь, от основания пальцев до запястья.

Обратите внимание: кусок мяса или рыбы должен быть не только не больше ее, но и не толще.

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Яйцо, если представить его в виде глазуньи, также в этой схеме соответствует одной ладони, и этот продукт нужно употреблять не больше одного в день.

Порция белковых продуктов для женщины — ладонь, для мужчины — две ладони в каждый прием пищи.

Большее количество белка лучше не употреблять. Диетологи не рекомендуют этого делать по веской причине: чтобы не перегрузить почки.

Следующий способ измерения — кулак. Именно такое количество творога можно съесть в течение дня. Это правило касается как мужчин, так и женщин. И хотя творог — очень полезный продукт, его количество также нужно строго контролировать по той же причине — чтобы это не сказалось пагубно на работе почек.

Даже самая здоровая и полезная пища тоже имеет ограничения по количеству, после которых она превратится в менее полезную.

Овощи

Порция овощей также измеряется в кулачках: ее объем составляет для женщин — один, для мужчины — два кулака в каждый прием пищи.

В день женщинам можно позволить себя овощей "на четыре кулака", а мужчинам — на шесть. Исключение можно сделать для воздушных листовых салатов.

Углеводы

Речь идет о зерновых продуктах (крупы, мюсли), а также фруктах и ягодах. Эквивалент порции для них — горсть, то есть ладонь, сложенная лодочкой.

Порция зерновых для женщины — одна горсть, для мужчины — две пригоршни в сутки. Углеводы усваиваются организмом небыстро, не стоит употреблять их в больших количествах.

Со сладостями диетологи предлагают поступать так: если вам захотелось съесть пирожное или мороженое, которые по объему примерно и составляют одну горсть, это будет считаться одной порцией углеводов. Она заменит соответственно порцию каши, мюсли и так далее.

Количество съеденного хлеба легче измерить с помощью ладони. По этой системе мужчинам можно съесть один ломтик величиной с ладонь, а женщинам — с пол-ладони в день (цельнозерновой хлеб не под запретом).

Для перекусов в течение дня можно использовать сухофрукты. Порция сухофруктов в день — неполная пригоршня.

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Жиры

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Источник жира — растительное и сливочное масло, а также любые орехи и семечки.

Эквивалент порции: большой палец. Например, верхняя фаланга большого пальца — это то количество масла, орехов или черного шоколада, которое может употребить и мужчина, и женщина за день.

По этой системе в день можно съедать лишь по одной дольке шоколада. Это кажется невероятным. Но с другой стороны, возможно, если все предыдущие попытки похудеть не давали результата, дело было именно в этом.

Если вы чувствуете, что вам явно нужно больше (меньше) еды, потому что вы...

очень крупной (или миниатюрной) комплекции;

не наедаетесь (или, наоборот, не в силах съесть всю порцию);

наращиваете мускулы (сбрасываете вес) и пока не получили результата;

ведете очень активный образ жизни (пассивны и занимаетесь сидячей работой),

внесите следующие изменения в свой рацион: добавьте (убавьте) одну порцию жиров размером с большой палец или одну порцию углеводов в несколько приемов пищи (для мужчин) и половину такой порции жиров и углеводов (для женщин).

Мужчины, питаясь по этому методу 3–4 раза в день, будут получать около 2300–3000 калорий. женщины — 1200–1500 калорий.

Зачастую даже осознавая, что лишний вес ему мешает, человек не способен сам изменить свой режим питания — до тех пор, пока не найдет первопричину своей тяги к еде. Это может быть не прожитое горевание, или некогда сделанный аборт, или награда за тяжелый труд. "Когда мы разбираем с клиентом его ситуацию и находим первопричину лишнего веса, через какое-то время лишние килограммы начинают уходить сами собой", - говорят психотерапевты.

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