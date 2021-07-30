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Козинаки родом из детства: кондитерка поделилась простым рецептом

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Козинаки родом из детства: кондитерка поделилась простым рецептом
Глинская поделилась рецептом аппетитного десерта. Фото: Лиза Глинская / Instagram

Кондитер Елизавета Глинская обожает готовить разнообразные десерты. На этот раз поделилась рецептом козинаков. Такое лакомство простое в приготовлении и невероятно вкусное - напоминают детство.

Ингредиенты:

семечки очищенные - 200 г,

белый кунжут - 2 ст.,

мед - 80 г,

соль - щепотка.

Приготовление:

Обжарить семечки на сковороде до готовности. Всыпать кунжут, добавить мед, специи и смешать. Выложите массу в металлическую форму, с пергаментом, размером 25 см на 10 см и разровнять. Снять форму и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре. Порезать по вкусу.

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Ягодный крамбл поражает вкусом с первого куска. Это ароматный десерт без сахара, но с медом. Пирог получается в меру сладким. Его рецепт раскрыла кулинарка Татьяна Литвинова. Она для легкости текстуры муку заменила овсяными хлопьями.

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