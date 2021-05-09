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воскресенье, 09 мая 2021 17:19

Кероб - полезный заменитель какао: как употреблять

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  Кероб по вкусу напоминает какао, но слаще него
Кероб по вкусу напоминает какао, но слаще него

В последние годы все большую популярность набирает продукт под названием кэроб. Из него делают напитки и используют как альтернативу шоколаду. Диетолог Светлана Фус рассказала, что это такое и с чем его едят.

"Кэроб - это измельченный порошок, получаемый из предварительно высушенных плодов рожкового дерева. В кэробе присутствуют витамины: холин, группы В, витамин РР, С, Е. Минеральные вещества: калий, кальций, магний, селен, медь, марганец, железо, фосфор и натрий. А также пищевые волокна, вода, зола и в небольшом количестве насыщенные жирные кислоты.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Порошок кэроба по вкусу напоминает порошок какао, однако слаще его и не содержит таких ингредиентов, как теобромин и кофеин.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀Чаще всего кэроб применяется в выпечке, а также как полноценная замена какао и кофеину. Особенно это актуально для людей, которые не могут или не желают употреблять кофеин. Содержание жиров в кэробе в 10–11 раз ниже, чем в какао-порошке, а кальция – в 3 раза больше. При этом продукт имеет собственную сладость.⠀

  Кероб по вкусу напоминает какао, но слаще него
Кероб по вкусу напоминает какао, но слаще него

⁣⁣Плоды кэроба богаты антиоксидантами, клетчаткой и также оказывает антисептическое действием постоянной , часто его используют при расстройствах ЖКТ", - рассказала диетолог. ⁣⁣⠀

Не рекомендуется давать детям до 3-х лет продукты, которые содержат кэроб. Он может нанести вред организму, если употреблять его слишком много. Лучше вводить этот продукт в рацион постепенно, малыми дозами и обязательно следить за реакцией организма.

Автор: Валерия Радзиевская
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