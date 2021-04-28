Портулак съедобный. Что приготовить из весенней зелени

Большинство украинцев считает портулак обычным сорняком от которого пользы мало. На самом деле это растение невероятно полезное и питательное. В 100 граммах свежих листьев содержится 400 мг альфа-линолевой кислоты, а это в пять раз больше, чем в морепродуктах. Кроме этого растение имеет великолепный вкус в составе салатов. Едят и как гарнир.
Омлет с портулаком и помидорами
Ингредиенты:
Яйца - 3 шт.
Портулак - небольшой пучок
Помидоры - 2-3 шт.
Чеснок - 0,5 зуб.
Оливковое масло - по вкусу
Соль и перец - по вкусу
Приготовление:
Промыть портулак, удалить жесткие стебли, оставив листья и нежные верхушки. Очищенные помидоры нарезать кольцами. Обжарить чеснок на оливковом масле. Когда он слегка пожелтеет, добавить помидоры, разместив их срезом вниз. Прогреть 2-4 минуты. Добавить портулак и щепотку соли. Тушить в течение нескольких минут. Взбить яйца и добавить специи. Влить сверху на портулак, равномерно распределив по всей сковороде. Накрыть крышкой и готовить в течение 5 минут, пока омлет не будет готов. Перед подачей украсить свежей зеленью.
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Гарнир из портулака
Ингредиенты:
Портулак - большой пучок
Чеснок - 2 зубца
Сок лимона - 1 ст. л.
Соль - по вкусу
Оливковое масло - по вкусу
Приготовление:
Тщательно вымыть портулак, удалить старые и твердые стебли, порезать на кусочки длиной 5 см. Налить на сковороду оливковое масло. Очистить чеснок и мелко нарезать, обжарить 3-4 минуты. Добавить портулак и готовить на слабом огне несколько минут, периодически помешивая. Влить сок лимона и всыпать соль. Подать к столу горячим или теплым.
Салат из портулаком и помидорами
Ингредиенты:
Молодые побеги и листья портулака - пучок
Помидоры - 2 шт.
Оливковое масло - по вкусу
Соль - по вкусу
Винный уксус - по вкусу
Кунжут - по вкусу
Дижонская горчица - 1 ч. л.
Приготовление:
От очищенного и высушенного портулака отделить листья и молодые побеги от стеблей. Помидоры нарезать, переложить в салатник и перемешать с портулаком. В отдельной посуде смешать соль с винным уксусом, добавить дижонскую горчицу и соеденить. Добавить оливковое масло и еще раз хорошо перемешать. Готовый салат полить соусом.
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