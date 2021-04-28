Портулак съедобный. Что приготовить из весенней зелени

В 100 граммах свежих листьев портулака содержится 400 мг альфа-линолевой кислоты. Фото: instagram.com/food_clicker_/

Большинство украинцев считает портулак обычным сорняком от которого пользы мало. На самом деле это растение невероятно полезное и питательное. В 100 граммах свежих листьев содержится 400 мг альфа-линолевой кислоты, а это в пять раз больше, чем в морепродуктах. Кроме этого растение имеет великолепный вкус в составе салатов. Едят и как гарнир.

Омлет с портулаком и помидорами

Ингредиенты:

Яйца - 3 шт.

Портулак - небольшой пучок

Помидоры - 2-3 шт.

Чеснок - 0,5 зуб.

Оливковое масло - по вкусу

Соль и перец - по вкусу

Приготовление:

Промыть портулак, удалить жесткие стебли, оставив листья и нежные верхушки. Очищенные помидоры нарезать кольцами. Обжарить чеснок на оливковом масле. Когда он слегка пожелтеет, добавить помидоры, разместив их срезом вниз. Прогреть 2-4 минуты. Добавить портулак и щепотку соли. Тушить в течение нескольких минут. Взбить яйца и добавить специи. Влить сверху на портулак, равномерно распределив по всей сковороде. Накрыть крышкой и готовить в течение 5 минут, пока омлет не будет готов. Перед подачей украсить свежей зеленью.

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Гарнир из портулака

Ингредиенты:

Портулак - большой пучок

Чеснок - 2 зубца

Сок лимона - 1 ст. л.

Соль - по вкусу

Оливковое масло - по вкусу

Приготовление:

Тщательно вымыть портулак, удалить старые и твердые стебли, порезать на кусочки длиной 5 см. Налить на сковороду оливковое масло. Очистить чеснок и мелко нарезать, обжарить 3-4 минуты. Добавить портулак и готовить на слабом огне несколько минут, периодически помешивая. Влить сок лимона и всыпать соль. Подать к столу горячим или теплым.

Салат из портулаком и помидорами

Ингредиенты:

Молодые побеги и листья портулака - пучок

Помидоры - 2 шт.

Оливковое масло - по вкусу

Соль - по вкусу

Винный уксус - по вкусу

Кунжут - по вкусу

Дижонская горчица - 1 ч. л.

Приготовление:

От очищенного и высушенного портулака отделить листья и молодые побеги от стеблей. Помидоры нарезать, переложить в салатник и перемешать с портулаком. В отдельной посуде смешать соль с винным уксусом, добавить дижонскую горчицу и соеденить. Добавить оливковое масло и еще раз хорошо перемешать. Готовый салат полить соусом.

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