Картофель в зеленом соусе от Фриды Кало: рецепт

Экстравагантная Фрида Кало поражала своими полотнами, дневниками, отношением к жизни. Блюда от нее - такие же горячие, с перчинкой. Предоставляем рецепт ее картофеля в зеленом соусе.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 кг небольшой картофеля

1 кг томатильйо (мексиканских помидоров) очищенных

250 мл воды

4 перца чили серрано

соль

100 г крупно нарезанной кинзы

2 столовые ложки смальца

1 большая луковица, мелко нарезанная

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очистите картофель и проварите в течение 1 минуты. Выбирайте наименьшую картофель, если у вас немного больше, то варить нужно дольше. Отложите. Протушите томатильйо с водой, перцем чили и солью по вкусу до готовности. Дайте немного остыть, добавьте кинзу и превратите смесь в пюре. Нагрейте жир в сотейнике и пассеруйте лук до полупрозрачности. Добавьте пюре из томатильйо и проварите 10 минут. Добавьте картофель, перемешайте и продолжайте варить, пока картофель не станет мягким, примерно 15 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запеченные помидоры от Поля Сезанна рецепт

Подавать в неглубокой миске. Количество продуктов рассчитано на 8 порций.

До начала отношений с будущим супругом юная Фрида совершенно не умела готовить, но она так страстно желала угодить ему, что освоила это искусство в совершенстве. За помощью художница обратилась к предыдущей жене Риверы.

Первый обед своими руками Фрида готовила на собственную свадьбу. Последний, на сотню гостей, − незадолго до смерти. Близкие и друзья вспоминают, что каждое блюдо художница превращала в натюрморт. Она особым образом надрезала фрукты, демонстрируя их сочную мякоть, подбирала салфетки и скатерти, даже приводила на кухню домашних собак и кошек, чтобы создать особую семейную атмосферу. Супругу девушка нередко относила обед в мастерскую. Корзину с ароматными тортильями и соусами она декорировала цветами и салфетками.

В семье Риверы подавались традиционные для мексиканской кухни блюда – гуакамоле, буррито, тако. Однако были и совершенно особенные, любимые, которые художница собрала в отдельный сборник Frida's Fiestas. Книга рецептов Фриды Кало состоит из 12 глав-праздников, по одному в месяц. Для каждого из них известная мексиканка предлагает особенные блюда. Среди них устричный суп, белый рис с бананами, кукурузный пудинг, перец чили в соусе из грецких орехов и ещё более сотни других.