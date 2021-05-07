Как правильно замариновать шашлык, чтобы не испортить вкус мяса

Сок лука не испортит вкус шашлыка. Фото: Влада Москвитис

Залог вкусного, сочного и ароматного шашлыка - маринад. Его рецептов множество. Чего только не добавляют, чтобы разнообразить и усовершенствовать вкус. В то же время профессиональные повара утверждают, соли и перца будет достаточно, чтобы мясо получилось безупречным.

Об этом Gazeta.ua рассказал Сергей Пожар, кулинар.

"С маринадами экспериментируют часто. Добавляют вино, сметану, майонез, но этим лишь портят мясо еще до обжарки. Его нужно всего лишь посолить и поперчить. Специи, добавленные к мясу во время маринования, портят его. Затем горят на огне и будут отдавать горчинкой", - сказал Пожар.

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Пойдет на пользу вкусу лишь сок лука. Ее желательно нарезать кольцами, помять и добавить к мясу. На килограмм следует использовать несколько штук. Перед обжаркой удалить, чтобы не сгорел. Если уж решили добавлять какие-то специи, кулинар советует делать это в конце, за несколько минут до готовности.

"В целом у каждого украинца свои вкусы и разделить эти предпочтения по регионам трудно, но в целом заметил, что на Закарпатье часто используют паприку, на Львовщине соль, перец. Где-то готовый шашлык посыпают кинзой и луком. Все зависит от колорита", - добавил кулинар.

На майские праздники ограничиваются не только мясным шашлыком. На костре поджаривают рыбу, овощи и грибы. Самые популярные - шампиньоны. Они не только вкусные, но и имеют низкую стоимость, поэтому по карману почти каждому.