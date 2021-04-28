Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада

Время жарки 15-20 минут. Фото: Emma Jones from Pexels

На майские праздники ограничиваются не только мясным шашлыком. На костре поджаривают рыбу, овощи и грибы. Самые популярные - шампиньоны. Они не только вкусные, но и имеют низкую стоимость, поэтому по карману почти каждому.

Для данного способа приготовления следует выбирать грибы одинакового размера и без видимых повреждений. Предоставляем три вкусных маринада благодаря которым шампиньоны станут коронным блюдом вашего пикника.

Горчично-базиликовый маринад

Ингредиенты:

свежие шампиньоны - 500 г

сметана - 50 г

оливковое масло - 2 ст. л.

горчица - 1 ч. л.

молотый кориандр - 0,5 ч. л.

базилик сушеный - 0,5 ч. л.

соль, черный молотый перец - по вкусу

Приготовление:

Смешать все ингредиенты. Очищенные грибы смазать маринадом, накрыть крышкой и положить в холодильник на 5 часов. Нанизать на шпажку и жарить на мангале в течение 15 минут до готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как съесть шашлык и не навредить здоровью - советы диетолога

Итальянский маринад с лимоном

Ингредиенты:

свежие шампиньоны - 500 г

оливковое масло - 50 мл

соль - по вкусу

итальянские травы - 1 ч. л.

тимьян - 1 веточка

лимон - 0,5 шт.

Приготовление:

Соединить все ингредиенты с очищенными грибами. Оставить мариноваться на 2 часа. Готовить на мангале в течение 15-20 минут до румяной корочки.

Маринад с чесноком и пряными травами

Ингредиенты:

петрушка - 2 веточки

чеснок - 5 зубцов

оливковое масло - 100 мл

розмарин - по вкусу

соль, перец - по вкусу

шампиньоны - 500 г

Приготовление:

Выдавить чеснок и соединить со специями, маслом и измельченной петрушкой. Маринад смешать с грибами и накрыть стрейч пленкой. Отправить в холодильник на час. Обжарить шампиньоны на мангале, периодически переворачивая их каждые две минуты. Время приготовления 10-15 минут.

Пикник с шашлыка может закончиться больницей, если неправильно выбрать продукты. Не стоит покупать мясо в готовом маринаде. Несвежесть маскируют запахом специй. Хотя бывает, что экономят и на них и сыплют дешевые усилители вкуса. От них человек отравляется.