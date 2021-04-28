Шампиньоны на костре: назвали три рецепта вкусного маринада

На майские праздники ограничиваются не только мясным шашлыком. На костре поджаривают рыбу, овощи и грибы. Самые популярные - шампиньоны. Они не только вкусные, но и имеют низкую стоимость, поэтому по карману почти каждому.
Для данного способа приготовления следует выбирать грибы одинакового размера и без видимых повреждений. Предоставляем три вкусных маринада благодаря которым шампиньоны станут коронным блюдом вашего пикника.
Горчично-базиликовый маринад
Ингредиенты:
свежие шампиньоны - 500 г
сметана - 50 г
оливковое масло - 2 ст. л.
горчица - 1 ч. л.
молотый кориандр - 0,5 ч. л.
базилик сушеный - 0,5 ч. л.
соль, черный молотый перец - по вкусу
Приготовление:
Смешать все ингредиенты. Очищенные грибы смазать маринадом, накрыть крышкой и положить в холодильник на 5 часов. Нанизать на шпажку и жарить на мангале в течение 15 минут до готовности.
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Итальянский маринад с лимоном
Ингредиенты:
свежие шампиньоны - 500 г
оливковое масло - 50 мл
соль - по вкусу
итальянские травы - 1 ч. л.
тимьян - 1 веточка
лимон - 0,5 шт.
Приготовление:
Соединить все ингредиенты с очищенными грибами. Оставить мариноваться на 2 часа. Готовить на мангале в течение 15-20 минут до румяной корочки.
Маринад с чесноком и пряными травами
Ингредиенты:
петрушка - 2 веточки
чеснок - 5 зубцов
оливковое масло - 100 мл
розмарин - по вкусу
соль, перец - по вкусу
шампиньоны - 500 г
Приготовление:
Выдавить чеснок и соединить со специями, маслом и измельченной петрушкой. Маринад смешать с грибами и накрыть стрейч пленкой. Отправить в холодильник на час. Обжарить шампиньоны на мангале, периодически переворачивая их каждые две минуты. Время приготовления 10-15 минут.
Пикник с шашлыка может закончиться больницей, если неправильно выбрать продукты. Не стоит покупать мясо в готовом маринаде. Несвежесть маскируют запахом специй. Хотя бывает, что экономят и на них и сыплют дешевые усилители вкуса. От них человек отравляется.
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