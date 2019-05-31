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пятница, 31 мая 2019 12:09

Как не отравиться шашлыком

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Как не отравиться шашлыком
Для защиты от отравления, мясо на шашлык вымачивают в кислом растворе Фото: Smak.ua

Пикник с шашлыка может закончиться больницей, если неправильно выбрать продукты. Не стоит покупать мясо в готовом маринаде. Несвежесть маскируют запахом специй. Хотя бывает, что экономят и на них и сыплют дешевые усилители вкуса. От них человек отравляется.

О защите рассказывает столичный инфекционист Михаил Коваль.

"Еще хуже, если есть шашлык с майонезом. Он быстро портится, в отличие от горчицы и кетчупа. Главное - не переесть с мясом ранних овощей. Ими сейчас отравиться легче, потому что содержат нитраты. А вот алкоголь пить нельзя. Лучше красное вино и не более стакан, иначе гастрит и воспаление поджелудочной гарантированы", - говорит врач.

Симптомы отравления шашлыком:

1. Тошнота.

2. Диарея

3. Высокая температура

4. Слабость и боли.

Многократные рвоты и диарея могут вызвать обезвоживание. Стоит выпаивать больного раствором для промывания желудка. Этот порошковый средство продают в аптеках или можно приготовить самому. В литре кипяченой воды развести 2 ст. л. сахара и по чайной - соли и пищевой соды. Употреблять, пока вместо рвоты не пойдет чистая вода.

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Чтобы защититься от действия канцерогенов, следует мясо вымочить в кислом растворе. Идеальный маринад - уксус, соль, лук и специи. От заражения глистами обезопасит длительное прокаливания на огне.

Медики из Италии рассказали, в каком возрасте детям оптимально начинать заниматься спортивными нагрузками.

Спорт с детства положительно влияет на здоровье. Сокращается риск развития различных захворювань.В юном возрасте спортом можно заочно вылечить диабет, различные болезни с сердечно-сосудистой системой, ожирение и астму.

Как утверждают медики, в 4-5 лет детей стоит отдавать на гимнастику. Интенсивные тренировки - только после 8 лет.

Автор: Екатерина Романчук
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