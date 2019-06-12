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четверг, 13 июня 2019 01:35

Как почистить молодую картошку, чтобы руки остались чистыми

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Желанию отведать молодой картошки всегда противостоит нежелание чистить ее.

Традиционный способ с применением ножа отнимает немало времени, так еще и пятна на руках остаются. Темную кожу пальцев после очистки трудно осветлить даже длительным мытьем с мылом. Но осуществует несколько простых способов быстрой чистки молодой картошки.

Самый быстрый способ чистки

 

Вариант № 1. Перед чисткой промойте продукт под проточной водой, чтобы избавиться от остатков земли, вымыть скопления из "глазков". Если при этом надеть специальные хозяйственные перчатки из грубого материала или рукавички для пилинга, получиться отделить кожуру сразу, а вода ее смоет. Так получится максимально быстро и незаметно почистить немало молодой картошки в домашних условиях.

Совет: нет хозяйственных перчаток? Воспользуйтесь обычной губкой для мытья посуды (жесткой стороной), скребком или ершиком для очищения кухонных принадлежностей. Даже чистая щетка для ухода за ковром подойдет.

Вариант № 2. Картошку поместить в кастрюлю или таз с водой, и потереть клубни друг о друга, это тоже избавит от "лоскутов" кожуры. Можно опустить картофель в кипяток, а после – в ледяную воду. Кожура отходит самостоятельно – останется только ополоснуть под проточной водой. Интенсивное мытье под открытым краном в металлической сетке для яиц тоже удаляет молодую кожицу без участия рук.

 

Вариант № 3. Поместите клубни в любую емкость, которую можно закрыть. Залить все холодной водой и оставить на несколько минут, накрыв емкость крышкой. Альтернативой станет прочный пакет. Картофель поместите в пакет, налейте воды, завяжите его. Потрясите посуду или пакет, слейте воду, оценивая, сколько картофеля освободилось от кожуры. При необходимости весь процесс повторите до тех пор, пока сливаемая вода не останется чистой.

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Как чистить молодой картофель, чтобы руки были чистыми

Если соскребаете кожуру ножом, запаситесь медицинскими или резиновыми перчатками. Это позволит спасти кожу рук от образования темных пятен. Альтернативный вариант: смочите руки лимонным соком (концентрированным раствором лимонной кислоты) или столовым уксусом. Подождите самостоятельного высыхания жидкости и приступайте к очистке.

Клубни можно сварить в кожуре, избавившись от нее после. Для этого на каждом овоще сделайте надрез по окружности (как будто хотите разделить на 2 равные части). Отварите до состояния "почти готов", переложите в емкость с ледяной водой на 10 секунд. Можете пальцами снимать кожуру – так легко вы этого еще не делали.

 

Способ без ножа – солью в пакете

Сложите тщательно вымытую картошку в плотный полиэтиленовый пакет. Насыпьте туда 2 столовые ложки обычной поваренной соли или морской крупного помола. Завяжите пакет и тщательно перемешивайте содержимое с помощью рук, провоцируя трение компонентов. Кристаллы соли прекрасно справятся с поставленной задачей быстрой очистки.

Процедуру можно сделать и без пакета – сложив ингредиенты в кастрюлю или таз. Перемешать все реально руками, но соль способна повредить кожу, поэтому лучше вооружиться медицинскими или чистыми рабочими перчатками. После такой чистки хорошо промойте клубни под проточной водой. Солить во время приготовления нужно уже меньше.

Оригинальные способы чистки

Дрелью. К прибору прикрепите новый ершик для мытья посуды. Опустив эту нестандартную насадку в ведро с молодым картофелем и водой, почистите содержимое за 5 минут.

В стиральной машине. Предварительно промойте клубни, "загрузите" барабан картошкой, после включите режим стирки. За несколько минут продукт освободится от кожуры.

Как правильно варить картофель

Очистите картофель, промойте в воде, затем залейте его крутым кипятком. При этом способе варки погибнет только 15% витамина С. А вот если картошку поставите варить в холодную воду, то разрушится 50% того же витамина.

Наиболее полезным способом приготовления картофеля считается способ, когда овощ готовится на пару. Для этой цели подойдет пароварка, мультиварка, или можно просто использовать обычный дуршлаг. Главное, чтобы крышка кастрюли была очень плотно закрыта, а картофель должен находится именно над водой. Нужно учитывать, что время варки на пару немного увеличится. При таком способе готовки потеря витамина С составляет всего 10 процентов.

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