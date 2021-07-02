Как быстро освежиться в жару: быстрые рецепты летних смузи

Ягодные и овощные смузи делают из йогурта или кефира. Фото: rivne1.tv

В жару смузи охлаждают и утоляют голод. Это густые напитки из свежих овощей и фруктов, которые полезнее фреши. Главное условие - наличие блендера для измельчения продуктов.

В качестве основы смузи могут выступать кефир, йогурт, молоко и соки. Дополнением станут мороженое, шоколад, семечки, орехи, сиропы, мед.

Йогуртовый смузи

Ингредиенты:

1 стакан земляники

1 стакан натурального йогурта

1 стакан молока

Приготовление:

В чашу блендера всыпать очищенную землянику. Добавить натуральный йогурт и взбить до однородности. Затем налить молоко и взбить еще раз.

Ягодный смузи

Ингредиенты:

0,5 стакана малины

0,5 стакана ежевики

0,5 стакана земляники

2 чайные ложки меда

Приготовление:

Вымытые ягоды поместить в чашу блендера, добавить мед и хорошо взбить.

Грушевый смузи

Ингредиенты:

1 стакан малины

1 груша

1 яблоко

1 стакан молока

Приготовление:

Измельчить блендером малину. Затем добавить нарезанные небольшими кусочками яблоко и грушу. Довести блендером массу до однородности, влить молоко с медом и взбить.

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Морковный смузи

Ингредиенты:

2 апельсина

1 яблоко

1 морковь

1 столовая ложка семян льна

Приготовление:

Нарезанные мелкими кубиками морковь и яблоко измельчить блендером, влить отжатый из апельсинов сок. Всыпать половину нормы семян льна и хорошо взбить. Посыпать оставшимся семенами.

Овощной смузи

Ингредиенты:

1 стакан кефира

1 помидор

1 огурец

1 зубец чеснока

салат или стебли сельдерея

зелень петрушки

Приготовление

В чашу блендера всыпать нарезанные помидор и огурец. Добавить чеснок, салат или стебли сельдерея, зелень петрушки, укроп и измельчить до однородного состояния. Затем налить кефир, посолить, поперчить и взбить.

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