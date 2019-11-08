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суббота, 09 ноября 2019 11:17

Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут
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Осенняя слякоть не добавляет утреннего оптимизма и желания встречать с улыбкой новый день.

Gazeta.ua подобрала 5 лучших завтраков, которые которые можно приготовить за 10 минут

Автор: Brovarnya Rivne
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Овсяные оладьи

Для приготовления понадобится:

100 г овсяных хлопьев

2 ст. ложки муки

1 яйцо

3 ст. ложки сахара

1 апельсин

Половина чайной ложки разрыхлителя

Сначала надо сварить несолёную кашицу и остудить ее. Как остынет добавлять яйцо, сахар, муку и разрыхлитель. Размешать до однородной массы и готовить на горячей сковороде.

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С таким завтраком туманный субботний день будет удачным и позитивным

Омлет в духовке на подушке из сыра и помидоров

Сытный завтрак наполнит вас позитивом и вы будете улыбаться даже осеннему дождю.

Для этого понадобятся

3-4 Яйца

150 г твердого сыра

2 Помидоры

Одна треть стакана молока

Соль, перец, французские травы - по вкусу

Готовить следующим образом: яйца взбить с молоком, добавить специи. Дно сосуда, в которой будете готовить, выложить порезанным сыром. Сверху на сыр выкладываем помидоры. Все это заливают яично-молочной смесью и ставим в предварительно разогретую духовку на 5-10 мину

Приятного аппетита и замечательной субботы.

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Кекс в чашке будет лучшим началом пасмурного дня

Кекс в чашке.

Для этого надо:

1 ст. ложка муки

1 ст. л. какао

1 ч. Л. разрыхлителя для теста (заменитель - сода, гашеная уксусом или лимонным соком).

В чашке мешаем все ингредиенты и ставим в микроволновку. Надо 3 раза по 1 минуте. Все, завтрак готов.

Автор: россми
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Яичные гренки

Они настроят вас на позитивный лад и день получится великолепным.

Для этого надо:

2 яйца

твердый сыр

хлеб

специи по вашему вкусу

Яйца надо взбить с сыром. Обвалить в полученной смеси хлеб и обжарить его на горячей сковороде.

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Горячие бутерброды

Чтобы вошло разнообразно заготовки придется делать с вечера.

Основные ингредиенты

натертый сыр

Томатная паста или кетчуп

порезанный хлеб

Овощи или мясо - по вашему вкусу

Два куска хлеба с обеих сторон необходимо смазать кетчупом или томатным соусом. На него мясо, овощи, или колбасу. Все это посыпать тертым сыром и накрыть вторым куском хлеба. Выложить в духовку, или микроволновую печь. Получать, когда расплавится сыр.

20 октября отмечают Международный день повара и кулинара. Его 2004 года учредила Всемирная ассоциация кулинарных сообществ.

Профессиональный повар, как дирижер, успех которого зависит не только от его знаний и опыта, но и от особого таланта и чувств. Немногие могут похвастаться этими необходимыми качествами, однако многим из нас приходилось готовить самостоятельно и видеть разницу между работой специалиста.

Есть несколько интересных фактов об этой профессии.

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