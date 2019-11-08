Чем побаловать себя в субботу: 5 блюд, которые можно сделать за 10 минут

Осенняя слякоть не добавляет утреннего оптимизма и желания встречать с улыбкой новый день.
Gazeta.ua подобрала 5 лучших завтраков, которые которые можно приготовить за 10 минут
Овсяные оладьи
Для приготовления понадобится:
100 г овсяных хлопьев
2 ст. ложки муки
1 яйцо
3 ст. ложки сахара
1 апельсин
Половина чайной ложки разрыхлителя
Сначала надо сварить несолёную кашицу и остудить ее. Как остынет добавлять яйцо, сахар, муку и разрыхлитель. Размешать до однородной массы и готовить на горячей сковороде.
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Омлет в духовке на подушке из сыра и помидоров
Сытный завтрак наполнит вас позитивом и вы будете улыбаться даже осеннему дождю.
Для этого понадобятся
3-4 Яйца
150 г твердого сыра
2 Помидоры
Одна треть стакана молока
Соль, перец, французские травы - по вкусу
Готовить следующим образом: яйца взбить с молоком, добавить специи. Дно сосуда, в которой будете готовить, выложить порезанным сыром. Сверху на сыр выкладываем помидоры. Все это заливают яично-молочной смесью и ставим в предварительно разогретую духовку на 5-10 мину
Приятного аппетита и замечательной субботы.
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Кекс в чашке.
Для этого надо:
1 ст. ложка муки
1 ст. л. какао
1 ч. Л. разрыхлителя для теста (заменитель - сода, гашеная уксусом или лимонным соком).
В чашке мешаем все ингредиенты и ставим в микроволновку. Надо 3 раза по 1 минуте. Все, завтрак готов.
Яичные гренки
Они настроят вас на позитивный лад и день получится великолепным.
Для этого надо:
2 яйца
твердый сыр
хлеб
специи по вашему вкусу
Яйца надо взбить с сыром. Обвалить в полученной смеси хлеб и обжарить его на горячей сковороде.
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Горячие бутерброды
Чтобы вошло разнообразно заготовки придется делать с вечера.
Основные ингредиенты
натертый сыр
Томатная паста или кетчуп
порезанный хлеб
Овощи или мясо - по вашему вкусу
Два куска хлеба с обеих сторон необходимо смазать кетчупом или томатным соусом. На него мясо, овощи, или колбасу. Все это посыпать тертым сыром и накрыть вторым куском хлеба. Выложить в духовку, или микроволновую печь. Получать, когда расплавится сыр.
20 октября отмечают Международный день повара и кулинара. Его 2004 года учредила Всемирная ассоциация кулинарных сообществ.
Профессиональный повар, как дирижер, успех которого зависит не только от его знаний и опыта, но и от особого таланта и чувств. Немногие могут похвастаться этими необходимыми качествами, однако многим из нас приходилось готовить самостоятельно и видеть разницу между работой специалиста.
Есть несколько интересных фактов об этой профессии.
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