День повара: назвали интересные факты о профессии

Поварам трудно готовить небольшими порциями Фото: berdpo.info

Международный день повара и кулинара празднуют с 2004-го. Его основала Всемирная ассоциация кулинарных сообществ, в которую тогда входили 8 млн представителей этой профессии из мира.

Профессиональный повар, как дирижер, успех которого зависит не только от его знаний и опыта, но и от особого таланта и чувств. Не многие могут похвастаться этими необходимыми качествами, однако многим из нас приходилось готовить самостоятельно и видеть разницу между работой специалиста.

Есть несколько интересных фактов об этой профессии.

1. Обязательный элемент поварского одежды - колпак. Эта задумка появилась в ХVII веке, когда английский король обнаружил в тарелке с супом муху. Разгневавшись, монарх решил контролировать всех поваров с помощью специального человека, который должен был следить за порядком на кухне. Люди и придумала правило ношения колпаков.

2. повара не оставляют чаевых. Нельзя заставить официантов делиться собственными чаевыми с работниками на кухне. Поэтому повара нередко зарабатывают значительно меньше, чем официанты.

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3. Шрамы на кухне - это неизбежно. Кроме того, стоит попрощаться с чувствительностью пальцев - после многочисленных ожогов и порезов нервные окончания на подушечках пальцев перестают функционировать.

4. Поварам приходится быть на ногах в течение 10:00 без перерывов. И это не самая сложная часть работы. Часто приходится разгружать неподъемные ящики по 15 и 25 килограммов, перетаскивать десятилитровые кастрюли и делать действительно много монотонной работы.

5. Большинство поваров едят, как трехлетние дети. Они постоянно дегустируют десятки блюд на всех этапах приготовления. Такие "перекусы" притупляют аппетит, а когда повару наконец удается поесть, то обычно это происходит в углу кухни, где над помойкой.

6. Поварам трудно готовить небольшими порциями. После того, как повар привыкает к приготовлению пищи для сотен людей за вечер, приготовления всего одной порции риса кажется издевательством и пустой тратой времени.

7. ресторанной кухни действительно очень жарко. Вспомните приготовления на вашей кухне умножьте температуру на 8:00 постоянно включенных плит и духовок.

Между кроссовками, ведром куриных окорочков из KFC, коробкой для яиц и динозавром вполне может быть что-то общее. Как оказалось, все они способны вдохновить кондитеров на создание оригинальных тортов и пирожных.