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четверг, 31 октября 2019 15:16

Что делать с тыквой после Хэллоуина - 5 полезных рецептов
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После празднования Хэллоуина во многих семьях остаются вырезанные из тыкв страшилы, из которых можно приготовить вкусные и полезные блюда.

5 простых и вкусных рецептов различных блюд подготовила Gazeta.ua.

Теплый салат из тыквы и груши

Автор: 24tv
  Теплый салат из тыквы и груши
Теплый салат из тыквы и груши

ингредиенты:

- 800 г тыквы;
- 1 сладкая груша;
- 150 г рукколы (или другой зелени)
- 50 г грецких орехов;
- 1 ст. л. меда;
- 2 ст. л. бальзамического уксуса;
- оливковое масло,
- молотая корица;
- соль, молотый черный перец.

Рецепт приготовления теплого салата из тыквы и грушей прост:

1. Тыкву нарежьте ломтиками среднего размера. Срежьте кожицу, очистите от семян и сердцевины. Выложите на противень (предварительно застелите пергаментом и смажьте маслом), посыпьте корицей, солью и перцем. Запеките в разогретой духовке до 220 ° С до мягкости, примерно 10 минут. Если у вас нет духовки - вы можете просто пожарить тыкву. Но для этого нарежьте его тонкими слайсами и после жарки выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

2. Орехи измельчите. Смешайте мед с уксусом, солью и перцем.

3. Очистите грушу от кожуры, разрежьте вдоль пополам, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте поперек тонкими ломтиками.

4. В тарелку выложите рукколу, на нее запеченная тыква и грушу. Сверху посыпьте орехами и полейте медовой заправкой и оливковым маслом. Подавайте салат теплым. По желанию в салат можно добавить фету и семена тыквы.

Тыквенно-сырный суп

Автор: Pixabay
  Крем-суп из тыквы и сыра
Крем-суп из тыквы и сыра

- Тыква (размером с большой грейпфрут)
- Пять средних картофелин
- Одна луковица
- Один плавленый сырок
- 250 г жирных сливок
- Специи по вкусу

Приготовление:

1. Тыкву, картофель и лук очистить, после чего нарезать на крупные кубики и обжарить в сотейнике на сливочном масле. Когда овощи обжарятся, следует залить их водой на пять сантиметров выше смеси и оставить тушиться.

2. Когда овощи станут мягкими, необходимо превратить их в пюре с помощью блендера. Затем поставить на огонь и постепенно добавляет ваты плавленый сырок, помешивая, чтобы растворился.

3. Добавьте сливки, соль и перец по вкусу. При подаче можно украсить зеленью и сухариками.

Тыквенная каша с кукурузной крупой

Автор: 24tv
  Каша из тыквы и кукурузной каши
Каша из тыквы и кукурузной каши

Ингредиенты на 1 порцию:

- 3 ст.л. кукурузной крупы;
- 100 г тыквы;
- 350 мл молока
- 1 ст.л. сахара (по вкусу);
- щепотка соли.

Рецепт приготовления тыквенной каши с кукурузной крупой:

1. В молоко добавляем сахар и соль. Поставьте на огонь, добавьте крупу и постоянно помешивайте, чтобы каша не подгорела. Можно заменить рисом или пшеном.

2. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Нарежьте кусочками. Перед закипанием молока добавьте тыкву и варите еще 15 минут после закипания. После этого кашу поместите в духовку на 15 минут. Если нет духовки - просто проварите кашу в кастрюле или в мультиварке еще 15-20 минут, до готовности тыквы. После приготовления добавьте в кашу небольшое количество сливочного масла. По желанию можете добавить мед и орехи.

Кексы из тыквы

Автор: Flickr
  Кексы из тыквы
Кексы из тыквы

ингредиенты:

- 90 г сливочного масла
- 280 г муки
- 1 ст. л молотой корицы
- Три яйца
- 1 ст. л сахара
- 180 мл молока
- 350 г мякоти тыквы
- 1 ст. л разрыхлителя

Приготовление:

1. Просейте муку в миску и смешайте с разрыхлителем, корицей и щепоткой соли.

2. В отдельной посуде смешайте яйца, молоко и мягкое масло. Добавьте сахар и хорошенько взбейте.

3. Постепенно всыпая мучную смесь, замесите тесто и смешайте с тертой тыквой.

4. Разместите формочки для кексов на противень и заполните их смесью на 3/4 объема. Выпекайте при температуре 200 градусов в течение 20-25 минут.

Тыквенный латте

Автор: Depositphotos
  Латте из тыквы
Латте из тыквы

ингредиенты:

- Две чашки молока
- Пара небольших кубиков сваренного тыквы
- 2 ст. ложки сахара
- Немного ванили
- 1/2 ч. Ложки смеси специй (молотой корицы, тертого мускатного ореха, кардамона)
- Две чашки свежесваренного эспрессо
- Взбитые сливки (по желанию)

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Приготовление:

1. В небольшую кастрюльку влейте молоко, добавьте кубики тыквы и сахар. Проварите все на среднем огне, помешивая, до кипения.

2. Снимите кастрюльку с огня, добавьте ваниль и специи, перелейте смесь в чашу блендера и хорошо взбейте до однородной консистенции.

3. Влейте полученную молочно-тыквенную смесь в два бокала для лат-то. Далее добавьте эспрессо и, по желанию, взбитые сливки.

На Хэллоуин хочется не только пугать, но и удивлять. Такие впечатления могут быть не только от костюма или яркого макияжа.

Страшное атмосферу добавляют и блюда. В этой подборке собраны вкусные десерты. Одни в форме когти ведьмы, другие - булки-мумии.

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