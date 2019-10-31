Что делать с тыквой после Хэллоуина - 5 полезных рецептов

После празднования Хэллоуина во многих семьях остаются вырезанные из тыкв страшилы, из которых можно приготовить вкусные и полезные блюда.
5 простых и вкусных рецептов различных блюд подготовила Gazeta.ua.
Теплый салат из тыквы и груши
ингредиенты:
- 800 г тыквы;
- 1 сладкая груша;
- 150 г рукколы (или другой зелени)
- 50 г грецких орехов;
- 1 ст. л. меда;
- 2 ст. л. бальзамического уксуса;
- оливковое масло,
- молотая корица;
- соль, молотый черный перец.
Рецепт приготовления теплого салата из тыквы и грушей прост:
1. Тыкву нарежьте ломтиками среднего размера. Срежьте кожицу, очистите от семян и сердцевины. Выложите на противень (предварительно застелите пергаментом и смажьте маслом), посыпьте корицей, солью и перцем. Запеките в разогретой духовке до 220 ° С до мягкости, примерно 10 минут. Если у вас нет духовки - вы можете просто пожарить тыкву. Но для этого нарежьте его тонкими слайсами и после жарки выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
2. Орехи измельчите. Смешайте мед с уксусом, солью и перцем.
3. Очистите грушу от кожуры, разрежьте вдоль пополам, удалите сердцевину. Мякоть нарежьте поперек тонкими ломтиками.
4. В тарелку выложите рукколу, на нее запеченная тыква и грушу. Сверху посыпьте орехами и полейте медовой заправкой и оливковым маслом. Подавайте салат теплым. По желанию в салат можно добавить фету и семена тыквы.
Тыквенно-сырный суп
- Тыква (размером с большой грейпфрут)
- Пять средних картофелин
- Одна луковица
- Один плавленый сырок
- 250 г жирных сливок
- Специи по вкусу
Приготовление:
1. Тыкву, картофель и лук очистить, после чего нарезать на крупные кубики и обжарить в сотейнике на сливочном масле. Когда овощи обжарятся, следует залить их водой на пять сантиметров выше смеси и оставить тушиться.
2. Когда овощи станут мягкими, необходимо превратить их в пюре с помощью блендера. Затем поставить на огонь и постепенно добавляет ваты плавленый сырок, помешивая, чтобы растворился.
3. Добавьте сливки, соль и перец по вкусу. При подаче можно украсить зеленью и сухариками.
Тыквенная каша с кукурузной крупой
Ингредиенты на 1 порцию:
- 3 ст.л. кукурузной крупы;
- 100 г тыквы;
- 350 мл молока
- 1 ст.л. сахара (по вкусу);
- щепотка соли.
Рецепт приготовления тыквенной каши с кукурузной крупой:
1. В молоко добавляем сахар и соль. Поставьте на огонь, добавьте крупу и постоянно помешивайте, чтобы каша не подгорела. Можно заменить рисом или пшеном.
2. Тыкву очистите от кожуры, семян и сердцевины. Нарежьте кусочками. Перед закипанием молока добавьте тыкву и варите еще 15 минут после закипания. После этого кашу поместите в духовку на 15 минут. Если нет духовки - просто проварите кашу в кастрюле или в мультиварке еще 15-20 минут, до готовности тыквы. После приготовления добавьте в кашу небольшое количество сливочного масла. По желанию можете добавить мед и орехи.
Кексы из тыквы
ингредиенты:
- 90 г сливочного масла
- 280 г муки
- 1 ст. л молотой корицы
- Три яйца
- 1 ст. л сахара
- 180 мл молока
- 350 г мякоти тыквы
- 1 ст. л разрыхлителя
Приготовление:
1. Просейте муку в миску и смешайте с разрыхлителем, корицей и щепоткой соли.
2. В отдельной посуде смешайте яйца, молоко и мягкое масло. Добавьте сахар и хорошенько взбейте.
3. Постепенно всыпая мучную смесь, замесите тесто и смешайте с тертой тыквой.
4. Разместите формочки для кексов на противень и заполните их смесью на 3/4 объема. Выпекайте при температуре 200 градусов в течение 20-25 минут.
Тыквенный латте
ингредиенты:
- Две чашки молока
- Пара небольших кубиков сваренного тыквы
- 2 ст. ложки сахара
- Немного ванили
- 1/2 ч. Ложки смеси специй (молотой корицы, тертого мускатного ореха, кардамона)
- Две чашки свежесваренного эспрессо
- Взбитые сливки (по желанию)
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Приготовление:
1. В небольшую кастрюльку влейте молоко, добавьте кубики тыквы и сахар. Проварите все на среднем огне, помешивая, до кипения.
2. Снимите кастрюльку с огня, добавьте ваниль и специи, перелейте смесь в чашу блендера и хорошо взбейте до однородной консистенции.
3. Влейте полученную молочно-тыквенную смесь в два бокала для лат-то. Далее добавьте эспрессо и, по желанию, взбитые сливки.
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