10 ошибок, которые мы делаем, когда готовим кофе

 
Ексклюзивы
1/5
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 567
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4 Просмотров: 5553
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1386
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 783
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 153
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 4104
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 495
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1134
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3159
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
15
12
15
6
22
Модное застолья: 15 способов подачи бутербродов
Модное застолья: 15 способов подачи бутербродов
Вкусная архитектура: женщина испекла торты в форме домов своего села
Вкусная архитектура: женщина испекла торты в форме домов своего села
Ожидания и реальность: показали забавные попытки создать кулинарный шедевр
Ожидания и реальность: показали забавные попытки создать кулинарный шедевр
&quot;Не готовьте шубу и оливье&quot; - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Глазам не верится: показали удивительные десерты с обманчивым видом
Глазам не верится: показали удивительные десерты с обманчивым видом
Видео
Все видео
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Создали уникальное мороженое, которое не боится жары
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 495
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3159
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1917
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 972
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 630
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
03 ноября 2019
Просмотров: 189
Щур і білочка
Чим відрізняється щур від білочки? У неї кращий піар. Згадати цей старий жарт примусила хвиля захоплення української футбольної спільноти після ...
понедельник, 04 ноября 2019 01:35

10 ошибок, которые мы делаем, когда готовим кофе

  Комментировать

  ua.depositphotos.com
ua.depositphotos.com

Для приготовления идеального кофе вовсе не нужно профессиональное оборудование или какие-то особенные навыки. Просто соблюдайте 10 простых правил, и ваш кофе всегда будет получаться вкусным.

Неправильное хранение

Некоторые продавцы советуют хранить кофе в морозилке, но это неверно. Чтобы зерна дольше сохраняли свой вкус и аромат, их лучше всего хранить в жестяных контейнерах в прохладном сухом месте.

Молотые зерна

Покупать молотые зерна очень удобно, но таким образом вы сами лишаете себя вкусного ароматного напитка. Дело в том, что как только зерна перемолоты, они начинают отдавать свой вкус, который со временем полностью улетучивается. Поэтому настоящие ценители кофе мелют зерна сами непосредственно перед началом готовки.

Старые кофейные зерна

Зерна должны быть свежими. Поэтому обязательно проверяйте срок годности на упаковке. В идеале открытая упаковка кофе должна храниться не дольше трех недель.

  ua.depositphotos.com
ua.depositphotos.com

Неправильная температура воды

Популярные кофеварки капельного типа, как правило, не нагреваются до 95 градусов. Именно такая температура нужна для приготовления идеального кофе. Решить проблему поможет френч-пресс — он стоит дешевле большинства кофеварок, а кофе в нем получается даже вкуснее. Чтобы приготовить ароматный напиток, засыпьте в колбу нужно количество молотого кофе, залейте горячей водой и подождите 3-4 минуты.

Вода

Используйте только очищенную воду. Неотфильтрованная вода портит вкус кофе. Попробовав однажды напиток, приготовленный на очищенной воде, вы сразу же почувствуете разницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали идеальное время для кофе

Отмерять на глаз

Если для приготовления вкусного напитка вам нужно 17 грамм кофе и 260 мл воды, не нужно "сыпать на глаз", лучше всего воспользуйтесь кухонными весами и отмерьте нужное количество. Так вы получите не слишком крепкий, но и не слишком водянистый кофе с приятным ароматом и бодрящим эффектом.

Неправильные пропорции

Стандартный рецепт - 17 грамм кофе и 260 мл воды, многим может не понравиться. Поэтому попробуйте найти собственные идеальные пропорции: начните с двух чайных ложек на чашку и со временем доведите напиток до совершенства.

  ua.depositphotos.com
ua.depositphotos.com

Холодная чашка

Чтобы готовый кофе дольше оставался горячим и успел "раскрыться", наливайте его в предварительно разогретую чашку. Для этого просто ополосните емкость горячей водой, пока кофе варится.

Чашка с тонкими стенками

Важно, чтобы у вашей чашки для кофе были достаточно толстые стенки. В ней напиток дольше сохранит тепло.

Молоко и сахар

Если вы предпочитаете пить кофе с сахаром и молоком, выбирайте не обезжиренное молоко и коричневый сахар. С ними ваш напиток будет еще вкуснее.

Турецкий кофе варят в медной или латунной турке из кофейных зерен тонкого помола и подают нефильтрованным, наливая вместе с гущей в особую фарфоровую чашку, которая в Турции называется kahve finjani. Сахар в турку добавляют непосредственно перед закипанием напитка, что придает ему характерную сладость. Иногда для дополнительного аромата в турецкий кофе кладут кардамон. Кофе в Турции — больше чем просто напиток, часто кофе подают в качестве жеста гостеприимства от хозяина гостю.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «10 ошибок, которые мы делаем, когда готовим кофе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 30206
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт
Гибель Дениса Чаленко: рассказали о парне, с которым имел конфликт Просмотров: 20259
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе Просмотров: 16254
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж
Смотрели и смеялись: свидетели не помогли женщине, которую изнасиловал и убил бомж Просмотров: 13761
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
14
 Просмотров: 13348
Кухня
Что делать с тыквой после Хэллоуина - 5 полезных рецептов
Что делать с тыквой после Хэллоуина - 5 полезных рецептов
5
 Просмотров: 171
Модное застолья: 15 способов подачи бутербродов
Модное застолья: 15 способов подачи бутербродов
15
 Просмотров: 4797
Писательница готовит кокосовое печенье по рецепту Муми-троллей
Писательница готовит кокосовое печенье по рецепту Муми-троллей
 Просмотров: 342
"Теперь в школах готовят паэлью, минестроне и наггетсы": Клопотенко рассказал об успехах изменения школьного питания
"Теперь в школах готовят паэлью, минестроне и наггетсы": Клопотенко рассказал об успехах изменения школьного питания Просмотров: 27
Душистый и румяный: какой хлеб считается полезным
Душистый и румяный: какой хлеб считается полезным Просмотров: 1710
Больше всего комментируют
6
"Просто ненавидел": рассказали об отношении Трампа к Украине
4
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
4
Богдан подрался с Бакановым
2
В России собираются судить бывшего украинского министра
1
Урятували
Голосов: 647
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua