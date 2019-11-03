10 ошибок, которые мы делаем, когда готовим кофе

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Для приготовления идеального кофе вовсе не нужно профессиональное оборудование или какие-то особенные навыки. Просто соблюдайте 10 простых правил, и ваш кофе всегда будет получаться вкусным.

Неправильное хранение

Некоторые продавцы советуют хранить кофе в морозилке, но это неверно. Чтобы зерна дольше сохраняли свой вкус и аромат, их лучше всего хранить в жестяных контейнерах в прохладном сухом месте.

Молотые зерна

Покупать молотые зерна очень удобно, но таким образом вы сами лишаете себя вкусного ароматного напитка. Дело в том, что как только зерна перемолоты, они начинают отдавать свой вкус, который со временем полностью улетучивается. Поэтому настоящие ценители кофе мелют зерна сами непосредственно перед началом готовки.

Старые кофейные зерна

Зерна должны быть свежими. Поэтому обязательно проверяйте срок годности на упаковке. В идеале открытая упаковка кофе должна храниться не дольше трех недель.

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Неправильная температура воды

Популярные кофеварки капельного типа, как правило, не нагреваются до 95 градусов. Именно такая температура нужна для приготовления идеального кофе. Решить проблему поможет френч-пресс — он стоит дешевле большинства кофеварок, а кофе в нем получается даже вкуснее. Чтобы приготовить ароматный напиток, засыпьте в колбу нужно количество молотого кофе, залейте горячей водой и подождите 3-4 минуты.

Вода

Используйте только очищенную воду. Неотфильтрованная вода портит вкус кофе. Попробовав однажды напиток, приготовленный на очищенной воде, вы сразу же почувствуете разницу.

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Отмерять на глаз

Если для приготовления вкусного напитка вам нужно 17 грамм кофе и 260 мл воды, не нужно "сыпать на глаз", лучше всего воспользуйтесь кухонными весами и отмерьте нужное количество. Так вы получите не слишком крепкий, но и не слишком водянистый кофе с приятным ароматом и бодрящим эффектом.

Неправильные пропорции

Стандартный рецепт - 17 грамм кофе и 260 мл воды, многим может не понравиться. Поэтому попробуйте найти собственные идеальные пропорции: начните с двух чайных ложек на чашку и со временем доведите напиток до совершенства.

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Холодная чашка

Чтобы готовый кофе дольше оставался горячим и успел "раскрыться", наливайте его в предварительно разогретую чашку. Для этого просто ополосните емкость горячей водой, пока кофе варится.

Чашка с тонкими стенками

Важно, чтобы у вашей чашки для кофе были достаточно толстые стенки. В ней напиток дольше сохранит тепло.

Молоко и сахар

Если вы предпочитаете пить кофе с сахаром и молоком, выбирайте не обезжиренное молоко и коричневый сахар. С ними ваш напиток будет еще вкуснее.

Турецкий кофе варят в медной или латунной турке из кофейных зерен тонкого помола и подают нефильтрованным, наливая вместе с гущей в особую фарфоровую чашку, которая в Турции называется kahve finjani. Сахар в турку добавляют непосредственно перед закипанием напитка, что придает ему характерную сладость. Иногда для дополнительного аромата в турецкий кофе кладут кардамон. Кофе в Турции — больше чем просто напиток, часто кофе подают в качестве жеста гостеприимства от хозяина гостю.